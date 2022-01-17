Fildişi Sahili - Sierra Leone maçında şike iddiası! Sebastian Haller'in attığı gol dünya gündeminde

Afrika Uluslar Kupası'nda çok ilginç bir gol sahne oldu. Fildişi Sahili'nin olduğu E grubunda ilginç atılan gol maçın önüne geçti. Ajax'ın yıldız golcüsü Haller topu ağlarla buluşturdu ama gol hiç de normal değildi. Sosyal medyada ''Göz göre göre şike yapıyorlar'' yorumlarında bulunan taraftarlar, Sierra Leone kalecisi Mohamed Kamara'yı topa tuttu. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

TOPA VURDUĞU AN KENARA ÇEKİLDİ

Sierra Leone kalecisi Mohamed Kamara, Fildişi Sahili'nin yıldız golcüsü Haller'in gol vuruşu anında kenara çekildi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü gündem oldu.



