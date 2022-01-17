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Fildişi Sahili - Sierra Leone maçında şike iddiası! Sebastian Haller'in attığı gol dünya gündeminde

17.01.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika Uluslar Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece oynanan Fildişi Sahili - Sierra Leone maçında Ajax'ın forvet oyuncusu Sebastian Haller'in attığı gol dünya gündemine oturdu. Rakip takım Sierre Leone ülkesinin kalecisi Mohamed Kamara yediği golle gündem oldu. Sebastian Haller ile karşı karşıya kalan kaleci, Haller'in tam şutu çekeceği esnada kaleyi boşalttı ve top ağlarla buluştu. Sosyal medyada bu olayla ilgili ''Afrika Kupası'nda göz göre göre şike yapılıyor'' sözleri yazıldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda çok ilginç bir gol sahne oldu. Fildişi Sahili'nin olduğu E grubunda ilginç atılan gol maçın önüne geçti. Ajax'ın yıldız golcüsü Haller topu ağlarla buluşturdu ama gol hiç de normal değildi. Sosyal medyada ''Göz göre göre şike yapıyorlar'' yorumlarında bulunan taraftarlar, Sierra Leone kalecisi Mohamed Kamara'yı topa tuttu. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

TOPA VURDUĞU AN KENARA ÇEKİLDİ

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Sierra Leone kalecisi Mohamed Kamara, Fildişi Sahili'nin yıldız golcüsü Haller'in gol vuruşu anında kenara çekildi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fildişi Sahili
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