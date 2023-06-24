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Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi’nde finale yükseldi!

24.06.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi yarı final maçında Çekya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, finalde Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibiyle ile şampiyonluk için karşılaşacak.

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi’nde finale yükseldi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali yarı finalinde karşılaştığı Çekya'yı 3-2 yenerek, finale yükseldi.

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Milli takım, 25 Haziran Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak finalde, Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına karşılaşacak.

Ayrıca "Filenin Efeleri", finale yükseldiği için 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.

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FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Zadar kentinde oynanan karşılaşmayı, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.


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