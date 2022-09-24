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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı! Tayland'a son sette yenildik...

24.09.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Tayland karşı karşıya geldi. Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan maçta kazanan taraf final setinde Tayland oldu. Milliler, bu sonucun ardından turnuvaya yenilgiyle başladı.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı! Tayland'a son sette yenildik...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi.

Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan müsabakanın ilk setini 25-17 kazanan milliler, son sayısına kadar oldukça çekişmeli geçen ikinci seti 31-29 kaybetti.

Üçüncü seti etkili oyunuyla 25-22 kazanarak 2-1 öne geçen milli takım, dördüncü ve final setinde istediği oyunu sahaya yansıtamayarak müsabakayı 3-2 kaybetti.

Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında 27 Eylül'de Güney Kore ile karşılaşacak.

Salon: Gelredome

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, İlkin Aydın, Meliha İsmailoğlu, Ayçin Akyol)

Tayland: Kongyot, Kokram, Nuekjang, Bamrungsuk, Guedpard, Moksri (Pannoy, Sanitklang, Janthawisut, Sooksod, Jaisaen)

Setler: 25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15

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Tayland Voleybol Filenin Sultanları a milli kadın voleybol takımı a milli voleybol takımı maçı maçın
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