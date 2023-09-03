Filenin Sultanları finale çıkıyor! Dev maç öncesi rakibimizi korkutan detay...

Oynadığı son 14 maçtan da galip ayrılan Filenin Sultanları, final maçında zorlu rakibimiz Sırbistan'ı da devirerek kupaya ulaşmayı hedefliyor. İşte zorlu final maçı öncesi tüm detaylar...

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile bu akşam TSİ 21.00’de karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

SON 14 MAÇI KAZANDIK

Mücadele ettiğimiz Milletler Ligi'nde oynadığımız son 6 maçı kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 yaptı ve finale yükselmeyi başardı. Toplamda son 14 maçtan galip ayrılan millilerimiz, müthiş bir başarı elde etti.

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDEYİZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale yükseldi. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında final oynamış ve iki maçı da kaybetmiştik.

