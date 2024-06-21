Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti!

Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir rekabete sahne olan maçı final setinde 3-2 kaybeden millilerimiz turnuvaya veda etti.

Milli takım bu sonuçla organizasyona veda ederken, Polonya yarı finale yükseldi.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, yarı finalde yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

1. SET SONUCU: POLONYA 20-25 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: POLONYA 25-22 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: POLONYA 25-20 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: POLONYA 19-25 TÜRKİYE

5. SET SONUCU: POLONYA 15-11 TÜRKİYE







