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  4. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti!

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti!

21.06.2024 18:37
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldiği. 2-2'lik beraberliğin ardından final setine uzayan maçı millilerimiz 3-2 kaybederek turnuvadan elendi.

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti!

Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir rekabete sahne olan maçı final setinde 3-2 kaybeden millilerimiz turnuvaya veda etti.

Milli takım bu sonuçla organizasyona veda ederken, Polonya yarı finale yükseldi.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, yarı finalde yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

1. SET SONUCU: POLONYA 20-25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: POLONYA 25-22 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: POLONYA 25-20 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: POLONYA 19-25 TÜRKİYE
5. SET SONUCU: POLONYA 15-11 TÜRKİYE


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Anahtar Kelimeler:
Polonya Türkiye Filenin Sultanları 2024 Voleybol Milletler Ligi

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