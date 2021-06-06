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Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde 7’de 7 yaptı

06.06.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nde Tayland’ı 3-1 yenerek 7’de 7 yapmayı başardı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde 7’de 7 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü haftaya da galibiyetle başladı. İlk iki haftayı 6’da 6 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, üçüncü haftanın açılış maçında Asya temsilcisi Tayland’ı 3-1 mağlup etti. Millilerde, 9 isim skora katkı sağlarken; karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayı üreten Meryem Boz oldu.

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 13.00’te Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Salon: Rimini Fuar Merkezi

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Scott Dziewirz (Kanada)

Türkiye: Meryem, Hande, Kübra, Cansu, Tuğba, Yasemin, Simge (L) (Ebrar, Naz, Şeyma, Eda)

Tayland: ManaKij, Sittirak, Hyapha, Kanthong, Chuewulim, Thinkaow, Apinyapong (L), Pannoy (L) (Nuanjam, Chaisri, Juangjan, Tomkom, Nilapa)

Setler: 23-25, 25-12, 25-20, 25-9

Süre: 196 dakika

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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