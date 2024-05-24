Filenin Sultanları’ndan Hangisi Senin Ruh Eşin?

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Bir hafta sonu planı yapıyorsun, tercihin nedir?
Arkadaşlarımla vakit ya da doğada vakit geçirmek
Şehir dışında yeni yerler keşfetmek ve macera yaşamak
Bir müze veya sergi gezmek
Evde kendime zaman ayırmak ve hobilerimle ilgilenmek
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Stresli bir günün ardından nasıl rahatlarsın?
Spor yaparak enerjini atmak
Bir müzik listesi eşliğinde dans etmek
Sessiz bir ortamda meditasyon yapmak
Bir arkadaşınla sohbet etmek
Evcil hayvanınla vakit geçirmek
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Bir restoranda menüye bakıyorsun, hangi yemeği seçersin?
Bol baharatlı bir noodle çeşidi
Sebzelerle dolu sağlıklı bir salata
Ev yapımı bir makarna yemeği
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Bir arkadaşınla tartışıyorsun, nasıl bir yaklaşım izlersin?
Duygularını açıkça ifade eder ve konuyu hemen çözmeye çalışırım
Biraz zaman geçirip sakinleşmeyi tercih ederim, sonra konuşurum
Tartışmadan kaçınarak ortamı yumuşatmaya çalışırım
Ortak bir noktada buluşmaya çalışırım
Tartışmanın nedenlerini anlamak için düşünürüm
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Yeni bir hobi edinmeye karar verdin, hangisini seçersin?
Bahçe işleriyle ilgilenmek
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Bir arkadaşının doğum günü yaklaşıyor, ona ne hediye alırsın?
Bir yoga matı ve meditasyon kılavuzu
Kendi yaptığım bir hediye
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En sevdiğin film türü hangisi?
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Bir evcil hayvan beslemek isteseydin hangisini tercih ederdin?
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Bir günün genelde nasıl geçer?
Dingin ve içsel bir deneyim
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Hangi mevsim senin favorin?
Benim için her mevsim güzel
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Bir partiye gitmek için hazırlanıyorsun, ne giyersin?
Rahat kot pantolon ve tişört
Elbise veya etek üzerine bluz
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Son olarak, en sevdiğin renk hangisi?