Filenin Sultanları’ndan Hangisi Senin Ruh Eşin?

Hadi, soruları çöz sonucu gör!

1/12 Bir hafta sonu planı yapıyorsun, tercihin nedir? Arkadaşlarımla vakit ya da doğada vakit geçirmek Evimde bir film izlemek Şehir dışında yeni yerler keşfetmek ve macera yaşamak Bir müze veya sergi gezmek Evde kendime zaman ayırmak ve hobilerimle ilgilenmek

2/12 Stresli bir günün ardından nasıl rahatlarsın? Spor yaparak enerjini atmak Bir müzik listesi eşliğinde dans etmek Sessiz bir ortamda meditasyon yapmak Bir arkadaşınla sohbet etmek Evcil hayvanınla vakit geçirmek

3/12 Bir restoranda menüye bakıyorsun, hangi yemeği seçersin? Bol baharatlı bir noodle çeşidi Bir dilim sıcak pizza Sebzelerle dolu sağlıklı bir salata Bir sushi tabağı Ev yapımı bir makarna yemeği

4/12 Bir arkadaşınla tartışıyorsun, nasıl bir yaklaşım izlersin? Duygularını açıkça ifade eder ve konuyu hemen çözmeye çalışırım Biraz zaman geçirip sakinleşmeyi tercih ederim, sonra konuşurum Tartışmadan kaçınarak ortamı yumuşatmaya çalışırım Ortak bir noktada buluşmaya çalışırım Tartışmanın nedenlerini anlamak için düşünürüm

5/12 Yeni bir hobi edinmeye karar verdin, hangisini seçersin? Fotoğrafçılık Yemek pişirmek Yoga yapmak Resim yapmak Bahçe işleriyle ilgilenmek

6/12 Bir arkadaşının doğum günü yaklaşıyor, ona ne hediye alırsın? Bir macera parkı bileti Bir kitap seti Bir yoga matı ve meditasyon kılavuzu Bir müzik aleti Kendi yaptığım bir hediye

7/12 En sevdiğin film türü hangisi? Macera Dram Romantik komedi Aksiyon Bilim kurgu

8/12 Bir evcil hayvan beslemek isteseydin hangisini tercih ederdin? Köpek Kedi Kuş Balık Kaplumbağa

9/12 Bir günün genelde nasıl geçer? Hızlı ve dolu dolu Sakin ve keyifli Dingin ve içsel bir deneyim Değişken ve heyecanlı Üretken ve dengeli

10/12 Hangi mevsim senin favorin? İlkbahar Yaz Sonbahar Kış Benim için her mevsim güzel

11/12 Bir partiye gitmek için hazırlanıyorsun, ne giyersin? Rahat kot pantolon ve tişört Elbise veya etek üzerine bluz Şık bir takım elbise Spor giyim tercihim Vintage tarzı kıyafetler