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  4. Filenin Sultanları’ndan Hangisi Senin Ruh Eşin?

Filenin Sultanları’ndan Hangisi Senin Ruh Eşin?

20.05.2024 17:13
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Bakalım, Filenin Sultanları’ndan hangisi senin ruh eşin?👇

Filenin Sultanları’ndan Hangisi Senin Ruh Eşin?

Hadi, soruları çöz sonucu gör!

1/12

Bir hafta sonu planı yapıyorsun, tercihin nedir?

Bir hafta sonu planı yapıyorsun, tercihin nedir?
Arkadaşlarımla vakit ya da doğada vakit geçirmek
Evimde bir film izlemek
Şehir dışında yeni yerler keşfetmek ve macera yaşamak
Bir müze veya sergi gezmek
Evde kendime zaman ayırmak ve hobilerimle ilgilenmek
2/12

Stresli bir günün ardından nasıl rahatlarsın?

Stresli bir günün ardından nasıl rahatlarsın?
Spor yaparak enerjini atmak
Bir müzik listesi eşliğinde dans etmek
Sessiz bir ortamda meditasyon yapmak
Bir arkadaşınla sohbet etmek
Evcil hayvanınla vakit geçirmek
3/12

Bir restoranda menüye bakıyorsun, hangi yemeği seçersin?

Bir restoranda menüye bakıyorsun, hangi yemeği seçersin?
Bol baharatlı bir noodle çeşidi
Bir dilim sıcak pizza
Sebzelerle dolu sağlıklı bir salata
Bir sushi tabağı
Ev yapımı bir makarna yemeği
4/12

Bir arkadaşınla tartışıyorsun, nasıl bir yaklaşım izlersin?

Bir arkadaşınla tartışıyorsun, nasıl bir yaklaşım izlersin?
Duygularını açıkça ifade eder ve konuyu hemen çözmeye çalışırım
Biraz zaman geçirip sakinleşmeyi tercih ederim, sonra konuşurum
Tartışmadan kaçınarak ortamı yumuşatmaya çalışırım
Ortak bir noktada buluşmaya çalışırım
Tartışmanın nedenlerini anlamak için düşünürüm
5/12

Yeni bir hobi edinmeye karar verdin, hangisini seçersin?

Yeni bir hobi edinmeye karar verdin, hangisini seçersin?
Fotoğrafçılık
Yemek pişirmek
Yoga yapmak
Resim yapmak
Bahçe işleriyle ilgilenmek
6/12

Bir arkadaşının doğum günü yaklaşıyor, ona ne hediye alırsın?

Bir arkadaşının doğum günü yaklaşıyor, ona ne hediye alırsın?
Bir macera parkı bileti
Bir kitap seti
Bir yoga matı ve meditasyon kılavuzu
Bir müzik aleti
Kendi yaptığım bir hediye
7/12

En sevdiğin film türü hangisi?

En sevdiğin film türü hangisi?
Macera
Dram
Romantik komedi
Aksiyon
Bilim kurgu
8/12

Bir evcil hayvan beslemek isteseydin hangisini tercih ederdin?

Bir evcil hayvan beslemek isteseydin hangisini tercih ederdin?
Köpek
Kedi
Kuş
Balık
Kaplumbağa
9/12

Bir günün genelde nasıl geçer?

Bir günün genelde nasıl geçer?
Hızlı ve dolu dolu
Sakin ve keyifli
Dingin ve içsel bir deneyim
Değişken ve heyecanlı
Üretken ve dengeli
10/12

Hangi mevsim senin favorin?

Hangi mevsim senin favorin?
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
Kış
Benim için her mevsim güzel
11/12

Bir partiye gitmek için hazırlanıyorsun, ne giyersin?

Bir partiye gitmek için hazırlanıyorsun, ne giyersin?
Rahat kot pantolon ve tişört
Elbise veya etek üzerine bluz
Şık bir takım elbise
Spor giyim tercihim
Vintage tarzı kıyafetler
12/12

Son olarak, en sevdiğin renk hangisi?

Son olarak, en sevdiğin renk hangisi?
Mavi
Yeşil
Kırmızı
Sarı
Mor


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2024 Voleybol Milletler Ligi

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