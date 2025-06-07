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Filenin Sultanları'nı durdurabilene aşk olsun! Milletler Ligi'nde yenilgisiz yola devam...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya 3'te 3 ile başladı. Beijin Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta Polonya'yı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7'lik setlerle mağlup etti.

Filenin Sultanları'nı durdurabilene aşk olsun! Milletler Ligi'nde yenilgisiz yola devam...
Berker İşleyen

Türkiye ve Polonya, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 1. hafta 3. maçında karşı karşıya geldi.

İlk iki maçında Fransa ve Tayland'ı yenerek başarılı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, final setine giden maçta Polonya'yı da yenerek 3'te 3 yaptı. A Milli Takım, mücadeleyi 3-2 kazanarak yoluna devam etti.

2025 FIVB Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları 1. haftanın son maçını yarın 14:30'da ev sahibi Çin karşısında oynayacak.

HANDE BALADIN'DAN 22 SAYI!

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Hande Baladın, Polonya karşısında bulduğu 22 sayıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve maçın en skorer oyuncusu oldu

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol milli takım
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