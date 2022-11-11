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Filenin Sultanları’nın 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki rakipleri beli oldu

11.11.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi’nin 2023 edisyonunda gruplar ile ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu.

Filenin Sultanları’nın 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki rakipleri beli oldu

FIVB’den yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta Ankara’da organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada takımları yer alacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 13-18 Haziran 2023 tarihleri arasında karşılaşmalarını Hong Kong’ta oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Kanada, Polonya ve Bulgaristan takımları yer alacak.

Milliler, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında ise 27 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında karşılaşmalarını Tayland’da oynayacak. Filenin Sultanları’nın üçüncü hafta grubunda Tayland, Brezilya, Japonya, Hollanda, Kanada, İtalya ve Hırvatistan takımları yer alacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak. Finallerin düzenleneceği yer, Aralık ayında açıklanacak.

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