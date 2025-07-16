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Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası geniş sporcu kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek geniş sporcu kadrosu açıklandı.

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası geniş sporcu kadrosu açıklandı
Berker İşleyen

Filenin Sultanları, Tayland'ın ev sahipliğinde 22 Ağustos ??" 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılarda turnuvanın geniş sporcu kadrosu belli oldu. Milletler Ligi’nde forma giymeyen takım kaptanı Eda Erdem Dündar, şampiyona kadrosuna dahil edildi.

Filenin Sultanları'nın geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

PASÖRLER: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

PASÖR ÇAPRAZLARI: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

SMAÇÖRLER: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

ORTA OYUNCULAR: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

LİBEROLAR: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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