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  4. Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı! O isim 7 yıl sonra ilk kez yok

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı! O isim 7 yıl sonra ilk kez yok

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.07.2024 15:19
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Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı! O isim 7 yıl sonra ilk kez yok

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı. Simge Aköz, 7 yıl sonra ilk kez bir resmi organizasyonda Milli Takım forması giymeyecek.

İLKİ YAŞAYACAK

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Eda Erdem, kariyerinde üçüncü kez Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek. 2020 Tokyo kadrosunda da yer alan Meliha Diken, bu yıl ilk kez Olimpiyat Oyunları’nda sahne alacak.

A Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları kadrosu şöyle:

1 Gizem Örge
3 Cansu Özbay
4 Melissa Vargas
7 Hande Baladın
9 Meliha Diken
10 Tuğba İvegin
11 Derya Cebecioğlu
12 Elif Şahin
14 Eda Erdem
18 Zehra Güneş
19 Aslı Kalaç
99 Ebrar Karakurt

+1

21 Beyza Arıcı

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Euro 2024


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