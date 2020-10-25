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Filip Novak: Sıramı bekliyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2020 18:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de henüz fazla şans bulamayan Filip Novak açıklamalarda bulundu.

Filip Novak: Sıramı bekliyorum

Fenerbahçe'nin yaz aylarında Trabzonspor'dan kadroya kattığı ve 5 haftada 21 dakika süre alabilen Filip Novak açıklamalarda bulundu.

Formayı aldığında kendisini göstereceğini kaydeden Çek oyuncu, "Takım içerisinde büyük bir rekabet var, önemli oyuncular var. Ben sıramı bekliyorum ve sıra bana geldiği zaman da kendimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Filip Novak, bu sezon sadece Hatayspor maçında 21 dakika süre alabildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok büyük hata yaptın şike bahçeye gelmekle yatacak yerin y0k burda kaç kurtar kendini yoksa harcanırsın
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