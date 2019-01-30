Filipinler'de bir adam oğluna saldıran timsahı ısırdı!

Posta'da yer alan habere göre, Filipinler’de 12 yaşındaki Diego Abdulhasan nehirde yüzerken timsahın saldırısına uğradı. Olaya tanık olan babası Tajeda Abdulhasan bir odun kapıp oğlunu kurtarmak için suya atladı.
TİMSAHIN EN ZAYIF YERİNİ HEDEF ALDI
Timsaha odunla ve yumruklarıyla vurdu. Ancak sırtı zırh gibi kalın olan hayvan darbelerden etkilenmedi. Bunun üzerine Tajeda Abdulhasan, timsahın en zayıf yerini hedef aldı.
TÜM GÜCÜYLE ISIRDI
Hayvanı bacağından tüm gücüyle ısırdı. Canı yanan timsah, Diego’yu bırakarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Diego’nun hayati tehlikesi yok.
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