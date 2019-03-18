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Karnından 20 çuval, 40 kilo plastik poşet çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

Son on yılda 57 balina ve yunus, plastik materyaller yüzünden öldü.

Karnından 20 çuval, 40 kilo plastik poşet çıktı!

Filipinler'de karaya vuran genç balinanın karnından 40 kilo plastik poşet çıktı. Balinanın "gastrik şok" yüzünden öldüğü belirtildi. D'Bone Müzesi'ndeki Biyologların yaptığı açıklamada balinanın karnından 16 pirinç çuvalı, 4 muz çuvalı gibi çöplerin bulunduğu kaydedildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Biyologlar "Hükümet okyanusları çöplük gibi kullananlara karşı bir şeyler yapmalı" dedi. Okyanus Koruma Derneği'nin hazırladığı rapora göre 2017 yılında Çin, Endonezya, Filipinler gibi ülkelerin de içinde bulunduğu birçok ülke okyanusları çöplük gibi kullanıyor.

Biyologlar şimdiye kadar ölen bir balinada hiç bu kadar çok plastik materyal görmediklerini ifade etti.

Son on yılda ölen balina ve yunusların 57'si plastik materyaller yüzünden öldü.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler balina PLASTİK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tabiki çok kötü bir durum ama bu haberi yapmakta zorundasınız biliyorum diger taraftan poşeti parayla satanların ekmegine yağ sürdünüz????
biz insanoğlunun yatacak yeri yok.
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