Karnından 20 çuval, 40 kilo plastik poşet çıktı!

Filipinler'de karaya vuran genç balinanın karnından 40 kilo plastik poşet çıktı. Balinanın "gastrik şok" yüzünden öldüğü belirtildi. D'Bone Müzesi'ndeki Biyologların yaptığı açıklamada balinanın karnından 16 pirinç çuvalı, 4 muz çuvalı gibi çöplerin bulunduğu kaydedildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Biyologlar "Hükümet okyanusları çöplük gibi kullananlara karşı bir şeyler yapmalı" dedi. Okyanus Koruma Derneği'nin hazırladığı rapora göre 2017 yılında Çin, Endonezya, Filipinler gibi ülkelerin de içinde bulunduğu birçok ülke okyanusları çöplük gibi kullanıyor.

Biyologlar şimdiye kadar ölen bir balinada hiç bu kadar çok plastik materyal görmediklerini ifade etti.

Son on yılda ölen balina ve yunusların 57'si plastik materyaller yüzünden öldü.

