Filipinler'deki Mayon Yanardağı 100 metre yüksekliğe lav püskürttü

Filipinler'de bulunan Mayon Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 100 metre yüksekliğe ulaştı.

Filipinler'in Luzon Adası'nda yer alan Albay eyaletindeki Mayon Yanardağı'nda hareketlilik yaşanıyor. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın sabah saatlerinde 100 metre yüksekliğe lav püskürttüğü belirtildi. Volkanik aktivitenin yaklaşık 35 saniye sürdüğü belirtildi. Yanardağın alarm seviyesinin, 5 seviyeli sistemde yakın zamanda tehlikeli bir patlama yaşanma potansiyeli olduğu anlamına gelen 3'üncü seviyede olduğu aktarıldı. Yanardağda devam eden hareketlilikten 4 binden fazla kişinin etkilendiği ifade edildi.
Mayon, Filipinler'deki 22 volkanın en aktifi olarak biliniyor.

Filipinler
