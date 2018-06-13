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Filippo Inzaghi Bolonga'nın, Alessandro Nesta da Perugia'nın teknik direktörü oldular

İTALYA HABERLERİ  | 13.06.2018 19:42 | Son Güncelleme

Milan'ın efsane futbolcularından Filippo Inzaghi ve Alessandro Nesta aynı gün içinde teknik direktör oldular. Filippo Inzaghi Bologna'nın, Alessandro Nesta ise Perugia'nın başına geçtiler.

Filippo Inzaghi Bolonga'nın, Alessandro Nesta da Perugia'nın teknik direktörü oldular

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Bologna, teknik direktör Filippo İnzaghi ile 2 yıllığına anlaştı.

Bologna Kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2020'ye kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Milan formasıyla attığı gollerle hafızalarda yer edinen Inzaghi, teknik direktörlük kariyerinde ise Milan ve Venezia takımlarında görev yaptı.

Nesta Perugia ile anlaştı!

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Perugia'da teknik direktörlüğe Alessandro Nesta getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İtalyan teknik adam Nesta ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinin Lazio ve Milan takımlarında top koşturduğu dönemde futbol dünyasının en iyi savunma oyuncuları arasında yer alan Nesta, 2016 ve 2017 yıllarında ABD'nin Miami ekibini çalıştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alessandro Nesta Filippo Inzaghi Bologna Perugia

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