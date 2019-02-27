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Filizlenmiş sarımsağı yemeklerde kullanmak riskli mi?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

Kilerde uzun süre bekleyen sarımsaklar filizlenir ve birçok kişi tarafından kullanılmaz düşüncesiyle çöpü boylar. Peki bu yaptığınız gerçekten doğru mu? Filizlenen sarımsak tüketilir mi? Yoksa gerçekten sağlık için risk taşıyor mu? Gelin hep birlikte detaylarına bakalım.

Filizlenmiş sarımsağı yemeklerde kullanmak riskli mi?

Filizlenen sarımsakları çöpe atıyorsanız hata yapıyorsunuz sevgili okur. Sarımsak, filizlendiğinde insan sağlığı için faydalı kimyasalları üretir. Sarımsağın olgunlaşması, içindeki antioksidan seviyesini artırır. Sağlığımız için son derece önemli olan antioksidan ihtiyacımızı filizlenen sarımsaklardan karşılayabiliriz.

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Filizlenmiş sarımsak, damar tıkanıklığına iyi gelir. Damarların enflamatuar ve oksidatif stresten korunmasına yardımcı olur. Buna yardımcı olan şey ise sarımsakta bulunan sülfürdür.

Antibakteriyel ve antiviral özelliği vardır. Bu sayede bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıklara 'ilaç' olur. Vücudun bakterilere verdiği tepkiyi güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan olur.

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Kış aylarında sadece yemeklerinize değil, bütün olarak da sarımsak tüketebilirsiniz. Böylelikle bağışıklık sisteminizi güçlendirerek üst solunum yollarına ve bulaşıcı hastalıklara karşı direncinizi artırmış olursunuz.

Filizlenen sarımsağın tadı olduğundan biraz daha acı gelebilir, ancak pişirdiğinizde bu keskin tat normale dönecektir. Filizlenmiş sarımsakta herhangi bir ezik, çürüme veya koku değişimi yok ise gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

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CENAB-I ALLAH'IN HER NİMETİ AYRI BİRER DEĞER ...
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