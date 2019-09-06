Film gibi olay! Yıllar sonra buluştular

Twitter kullanıcısı Mevan Babakar geçtiğimiz günlerde, 5 yaşında ailesiyle birlikte mülteci kampında kalırken kendisine bisiklet hediye eden iyi kalpli insanı bulması için internetten yardım istedi. Twitter’da duyurduğu bu istek insanlardan büyük bir ilgi gördü ve herkes bir fotoğraftan yola çıkarak mültecilere yardım elini uzatan bu iyi kalpli adamı aramaya koyuldu. Aramalar kısa sürede meyvesini verdi, internet sadece adamın adını bulmakla kalmadı Mevan ile bu iyi insanı bir araya getirmeyi de başardı. İşte yıllar önce başlayan bir hikayenin 36 saat içerisinde mutlu sonla bitmesinin kısa öyküsü. ONA BİSİKLET ALAN ADAMI BULMAK İSTİYORDU Şimdilerde 29 yaşında olan Mevan Babakar, 1990’larda Hollanda yakınlarındaki Zwolle mülteci kampında yaşamış biri. Bağdat’ta dünyaya gelen Mevan ailesiyle birlikte birinci Körfez Savaşı’nda Bağdat’ı terk etmiş. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya üzerinden, 1994 ile 1994 yılları arasında neredeyse 1 yıl boyunca kalacakları Zwolle Mülteci Kampı’na ulaşmışlar.

Daha sonra ailenin şansı dönmüş ve Londra’ya yerleşmişler, Mevan burada okumuş ve şimdilerde bir vakıfta teknik müdür olarak çalışıyor. Mevan geçtiğimiz günlerde internetten bir konuda yardım istedi, mülteci kampında yaşadıkları süreçte 5 yaşındayken kendisine bisiklet alan adamı bulmak istiyordu.

Tweet: Selam internet, bu zor bir iş AMA 90’larda 5 yaşındayken mülteci kampındaydım ve Hollanda yakınlarındaki Zwolle kampında çalışan bu koca yürekli adam bana bir bisiklet almıştı. 5 yaşındaki çocuk kalbim mutluluktan patlayacaktı. Sadece bu kişinin adını bilmek istiyorum, Yardım edin? SOSYAL MEDYA SAYESİNDE O ADAMI BULDU Adını ve nerede yaşadığını bilmediği, sadece mültecilere yardım eden iyi kalpli bir olduğunu hatırladığı adamın fotoğrafını da tweet’e ekledi. Bu tweet 9 bin kere RT edildi, 25 bin kişi beğendi, yani internet bu küçük kıza bisiklet hediye eden iyi kalpli adamı aramaya koyuldu. Ve sonunda çocuk kalbini mutlulukla dolduran, iyiliksever kişiyi buldu! Tweet: ONU BULDUK! 3000 RT, 3 yeni makale, 1 video ve dünyanın dört bir köşesinden gelen binlerce harika mesajın ardından. Arjen78 aileyle irtibata geçmiş.

Sadece bununla da kalmadı Mevan , Twitter’dan ve sosyal medyanın genelinden büyük bir destek gördü. Tweet: Sadece bu kişiyi bulmakla kalmadım, diğer mülteciler de bana ulaştılar ve bu adamla eşinin kendilerine de yardım ettiğini söylediler. Bu insanların iyiliği çok fazla yaşama dokunmuştu. Kadının biri, “onlar benim için arkadaş değildi, onlar aileydi” dedi.

24 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER Ve o günün üzerinden tam 24 yıl geçtikten sonra Mevan, 5 yaşındayken kendisini mutlu eden kişiyle buluşacaktı. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür eden Mevan, buluşmaya giderken ne tür bir kart alması gerektiğini de Twitter’a sordu, sonunda tam da istediği gibi bir kart buldu ve yola koyuldu. Mevan, çocukluk kahramanı Eggbert ile yaşamını sürdürdüğü Almanya’da bir araya geldi. Tweet: Bu Eggbert. 90’lardan beri mültecilere yardım ediyor. Beni gördüğüne çok mutlu oldu. Güçlü ve cesur bir kadın olduğum için benimle gurur duyuyor. Ben daha küçük bir çocukken benim için dileğinin tam da bu olduğunu söyledi. Orkide yetiştiriyor. Harika bir ailesi var. Sanki hiç ayrılmamışım gibi hissettiğini söyledi. TEVAZUYU ELDEN BIRAKMIYOR Bisiklet, bu kadar yaygara koparılacak bir hediye değildi. Tevazuyu elden bırakmıyor Eggbert, bisiklet küçük bir hediyeydi diyor, bu kadar büyütülecek bir şey değil. Ancak “bizi tekrar bir araya getiren bir şey olduğu için çok mutluyum” diye de ekliyor. Fotoğraflarda gülmediği için Mevan ve Eggbert ciddi bir poz veriyorlar.

Tweet: Eggbert ve ailesinin bana gösterdiği iyilik ömrüm boyunca hep benimle birlikte oldu ve bir insan olarak beni şekillendirmeye devam ediyor. Bu iyiliğin mucizevi bir yönü, hiçbir bedeli yok ancak bir kişi için koca bir dünyayı değiştirebiliyor.



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