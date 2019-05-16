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Film yıldızı gibi! Zerafetinin altındaki gerçek kan dondurdu

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Bu büyüleyici kuşu daha önce gördünüz mü? Böyle güzel bir şey gerçekten sadece yaradılış harikası olabilir. Resmen film yıldızlarını andıran büyüleyici sekreter kuşu ile tanışmaya hazır mısınız?

Film yıldızı gibi! Zerafetinin altındaki gerçek kan dondurdu

Bu kuşun kendine özgü başka bir özelliği de kadınları orta yerinden çatlatacak güzellikteki kirpikleri... Makyaj modellerinin kendini feda edeceği güzellikte uzun ve belirgin kirpikler...

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İşte yırtıcı ama büyüleyici bir kuş türü 'Sekreter Kuşu'...

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Sekreter kuşu (Yay Serpentarius) şahinler ve kartallar familyasından olan büyük bir yırtıcı kuştur.

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Bu adı, kafasının arkasındaki tüy benzeri kıvrımların 18. yüzyıldaki katiplerin peruklarına sıkıştırdıkları kalemleri andırması nedeniyle almıştır.

5sekreter-kusu

“Yılan akbabası” olarak da bilinen bu kuş zerafetiyle büyülese de asla hafife alınmamalıdır.

6sekreter-kusu

Afrika’nın alçak otlarla kaplı alanlarında yaşar ve uzun bacaklı, usta yılan avcısı bir kuştur. Çoğunlukla yerde gezer. Yılanları ayak darbeleriyle öldürerek yer.

7sekreter-kusu

Uzunluğu 125 cm kadardır. Gövdesinin çoğu külrengindedir. Kanat uçları ve bacakların tüylü kısmı siyah renklidir. Kuyruğunun uzun orta tüyleri beyaz olup, uçları siyahla biter.

8sekreter-kusu

Alçak otlarla örtülü alanlarda tek veya çift dolaşır. Çok iyi uçabildiği halde zamanının çoğunu yerde gezinerek geçirir.

9sekreter-kusu

Kemirici, kertenkele, böcek ve yılan avlayarak beslenir. Güçlü ayakları sert pullarla örtülüdür. Yılanların arkasından koşarak ayak darbeleriyle saldırır. Çok zehirli yılanları kanatlarıyla kendisinden uzak tutar.

10sekreter-kusu

11sekreter-kusu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
enteresan bir kuş Muş da bundan bize ne
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