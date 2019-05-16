Film yıldızı gibi! Zerafetinin altındaki gerçek kan dondurdu

Bu kuşun kendine özgü başka bir özelliği de kadınları orta yerinden çatlatacak güzellikteki kirpikleri... Makyaj modellerinin kendini feda edeceği güzellikte uzun ve belirgin kirpikler...

İşte yırtıcı ama büyüleyici bir kuş türü 'Sekreter Kuşu'...

Sekreter kuşu (Yay Serpentarius) şahinler ve kartallar familyasından olan büyük bir yırtıcı kuştur.

Bu adı, kafasının arkasındaki tüy benzeri kıvrımların 18. yüzyıldaki katiplerin peruklarına sıkıştırdıkları kalemleri andırması nedeniyle almıştır.

“Yılan akbabası” olarak da bilinen bu kuş zerafetiyle büyülese de asla hafife alınmamalıdır.

Afrika’nın alçak otlarla kaplı alanlarında yaşar ve uzun bacaklı, usta yılan avcısı bir kuştur. Çoğunlukla yerde gezer. Yılanları ayak darbeleriyle öldürerek yer.

Uzunluğu 125 cm kadardır. Gövdesinin çoğu külrengindedir. Kanat uçları ve bacakların tüylü kısmı siyah renklidir. Kuyruğunun uzun orta tüyleri beyaz olup, uçları siyahla biter.

Alçak otlarla örtülü alanlarda tek veya çift dolaşır. Çok iyi uçabildiği halde zamanının çoğunu yerde gezinerek geçirir.