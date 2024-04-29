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Filmde iki erkekle öpüşüyordu! Zendaya rol arkadaşlarını yere göğe sığdıramadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 11:56
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Euphoria'nın yıldızı Zendaya, bir aşk üçgeninin anlatıldığı Challengers filmiyle gündemdeydi. Dizideki o sahneler için açıklama yapan oyuncu Josh ve Mike'la çalışmanın "şanslı" olduğunu söyledi.

Filmde iki erkekle öpüşüyordu! Zendaya rol arkadaşlarını yere göğe sığdıramadı

Luca Guadagnino’nun yeni filmi "Challengers"ın başrollerinden biri olan Zendaya, fragman çıktığı günden beri o sahnelerle gündeme geliyordu.

Filmdeki başrol partnerleri olan Mike Faist ve Josh O’Connor’la olan öpüşme sahneleri konuşulan Zendaya bu konuda samimi sözler söyledi.

27 yaşındaki oyuncu, Challengers'daki rol arkadaşları Josh O'Connor ve Mike Faist'in üçlü öpüşme sahnesinin çekimlerindeki tüm baskıyı üstlerinden aldığını söyledi.

Aktris, Josh ve Mike'la çalışmanın "şanslı" olduğunu, çünkü onların "işini kolaylaştırdığını" ve "nazik" olduklarını söyledi.

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Zendaya The Sun'a "Sanırım ikisi de çok hoş adamlar olduğu için şanslıyım. Çalışmaları ve zamanları konusunda nazik ve cömert davrandılar, bu da işimizi kolaylaştırdı" açıklamasında bulundu.

Zendaya, filmin 'duygusal inişli çıkışlı' olduğunu ve izleyicilerin izlerken 'açık fikirli' olacağını itiraf etti.

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