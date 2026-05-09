Filmleri aratmayan banka soygunu: Mağdur Türkler sokağa indi

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde yaşanan büyük banka soygunu, ülkede geniş yankı uyandırdı. İddialara göre Sparkasse bünyesindeki kiralık kasalar hedef alındı ve toplam değeri 300 ila 500 milyon euro arasında olduğu öne sürülen para, altın, mücevher ve değerli saatler çalındı.

Olayda 3 binden fazla kasanın zarar gördüğü belirtilirken, mağdurlar arasında çok sayıda Türk vatandaşının da bulunduğu ifade edildi.

“TÜM BİRİKİMİM GİTTİ”

Mağdurlar, banka yönetiminin yeterli açıklama yapmadığını savunarak protesto gösterisi düzenledi. Banka önünde toplanan grup, yöneticilerin istifasını talep etti.

33 yıl madende çalıştığını söyleyen 60 yaşındaki bir mağdur, emeklilik birikimlerini altın olarak kasada sakladığını ve hepsini kaybettiğini anlattı. Bazı mağdurlar ise sadece maddi değil, aile yadigârı ve manevi değeri yüksek eşyalarını da kaybettiklerini dile getirdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

“İLETİŞİM YOK, SORUMLULUK ALAN YOK”

Gösterileri organize eden mağdurlar arasında yer alan 29 yaşındaki Soner Sarı, banka yönetiminin sessiz kaldığını savundu. Mağdurların net bilgi alamadığını söyleyen Sarı, bankanın kriz sürecini kötü yönettiğini ifade etti.

Bazı Alman mağdurların geçim sıkıntısı yaşadığını, hatta şişe toplayarak yaşamını sürdürmeye çalıştığını aktaran protestocular, zararın karşılanmasını ve sorumluların bulunmasını talep ediyor.

SOYGUNCULARA DAİR İZ YOK

Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, soyguncuların henüz yakalanamadığı bildirildi. Olayın nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin detaylar kamuoyuyla sınırlı şekilde paylaşılırken, güvenlik sistemlerine dair ihmaller de tartışma konusu oldu.

Yaşananlar, kiralık banka kasalarının güvenliği konusunda Almanya genelinde yeni bir tartışma başlatmış durumda.