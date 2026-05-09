Sadece 220 kişinin yaşadığı dünyanın en ücra yerinde hantavirüs alarmı

Hantavirüs salgınıyla ilgili endişeler dünya genelinde büyürken, virüsün dünyanın en izole yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Tristan da Cunha Adası’na ulaştığı ortaya çıktı.

Gökçen Kökden

Güney Atlantik Okyanusu’nun ortasında bulunan ve yaklaşık 220 kişinin yaşadığı Tristan da Cunha Adası'nda bir kişide hantavirüs şüphesi tespit edilmesi alarma yol açtı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), daha önce iki İngiliz vatandaşında doğrulanan hantavirüs vakalarına ek olarak üçüncü bir İngiliz vatandaşının da şüpheli vaka olarak takip edildiğini açıkladı. Yetkililer, söz konusu kişinin salgının merkezindeki MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinden Tristan da Cunha Adası’na giden yolculardan biri olduğunu bildirdi.

DÜNYANIN EN UZAK YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİ

Britanya’ya bağlı denizaşırı topraklardan biri olan Tristan da Cunha, “dünyanın karaya en uzak yerleşim yeri” olarak biliniyor. Adada havaalanı bulunmuyor ve bölgeye yalnızca gemiyle ulaşım sağlanabiliyor. En yakın yerleşim yeri olan St. Helena Adası’na ulaşmak bile yaklaşık altı gün sürüyor.

Yaklaşık 1500 mil boyunca başka yerleşim bulunmayan ada, sağlık imkanlarının son derece sınırlı olması nedeniyle olası bir salgın karşısında büyük risk altında görülüyor.

OKUL ZİYARETİ ENDİŞE YARATTI

Salgının merkezinde yer alan MV Hondius gemisinin 15 Nisan’da adaya uğradığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre gemide bulunan bir yolcu ile iki mürettebatın adadaki bir okulu ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Yerel internet sitelerinde yayımlanan fotoğraflarda, gemiden gelen kişilerin öğretmenlerle bir araya geldiği ve çocuklara sunum yaptığı görüldü. Bu gelişme sonrası adadaki yetkililer temaslı kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ VAKA İZOLE EDİLDİ

İngiliz yetkililer, şüpheli vakanın St. Helena’ya gitmek üzere gemiye binen ada sakinlerinden biri olduğunu açıkladı. Hastanın eşinin de tedbir amacıyla izolasyona alındığı belirtildi.

İspanya’da da virüsle bağlantılı yeni bir şüpheli vaka tespit edildiği duyuruldu. Yetkililer, enfekte yolculardan biriyle kısa süreli temas ettiği belirtilen 32 yaşındaki bir kadının hafif solunum semptomları gösterdiğini açıkladı. Kadının hastanede gözetim altında tutulduğu ve test sonuçlarının 24 ila 48 saat içinde çıkmasının beklendiği kaydedildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

MV Hondius gemisindeki hantavirüs salgınında şimdiye kadar üç kişinin yaşamını yitirdiği, beş vakanın doğrulandığı ve çok sayıda şüpheli vakanın takip edildiği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), özellikle Andes türü hantavirüsün bazı durumlarda insandan insana bulaşabildiğine dikkat çekiyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün kuluçka süresinin altı haftaya kadar uzayabileceğini belirterek yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

