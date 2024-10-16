EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Filtre nasıl yazılır? Filtre mi filitre mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Filtre nasıl yazılır? Filtre mi filitre mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.10.2024 18:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun senelerden bu yana dilimizde var olan çok sayıda farklı kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden biri filtre sözcüğüdür. Bu kelime, yabancı kökenli bir sözcük olduğundan, yazım tarzında yaygın olarak imla yanlışı yapılmaktadır. Genel olarak yabancı kökene sahip kelimelerin yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Bu hataların giderilebilmesi için sözlük sitelerinden yararlanılması önemlidir. Peki, filtre nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Filtre nasıl yazılır? Filtre mi filitre mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Filtre sözcüğü, hem günlük konuşma dilinde hem de yazılı iletişimlerde çok sık karşımıza çıkan bir kelimedir. Bu kelime yaygın olarak kullanılmasına rağmen, yazım stilinde birçok kullanıcı imla yanlışı yapabilmektedir. Bu yanlışların çok sık görülmesinin altında yatan sebeplerden biri, kelimelerin okunduğu gibi yazıya dökülmesidir. Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek, dilin akıcı ve güzel kullanılabilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Filtre nasıl yazılır?

Yazılı iletişimlerde derdimizi karşı tarafa doğru bir şekilde anlatabilmemiz için kelimeleri doğru bir şekilde yazmamız gerekir. Dilimizde pek çok sözcüğün yazımında sıklıkla ikileme düşüldüğü görülmektedir. İkileme düşülen ve yaygın olarak yazım yanlışı yapılan sözcüklerden biri, filtre kelimesidir. Bu noktada, filtre yazımı ile alakalı doğru bilgiler edinmek önemlidir.

Filtre sözcüğünün nasıl yazıldığını öğrenmek için çoğunlukla sözlük sitesine giriş yapılmaktadır. Sözlük sitesi denildiğinde ise ilk akla gelen Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan güncel Türkçe sözlük sayfasıdır. Bu sayfa üzerinden sözcüğün doğru kullanımıyla alakalı bilgilere ulaşım sağlanabileceği gibi, kaç tane anlamı var gibi bilgilere de yer verilmektedir. Bu bağlamda filtre TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (İsim) Sıvıları süzmek için kullanılan araç, süzek veya süzgeç.

Filtre mi filitre mi?

Filtre kelimesi, cümle içerisinde çoğunlukla isim görevini üstlenen bir kelimedir. Bu kelime dilimize Fransızca'dan girmiştir. Fransızca “filtre” sözcüğünden dilimize aktarılmış olan bu sözcüğün yazım biçiminde sıklıkla yazım kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Bu kelime birçok kullanıcı tarafından yazılı mecralarda “filitre” şeklinde kullanılmaktadır. Kelimenin bu şekilde yazılmasının nedeni, ağızdan çıkıldığı gibi yazıya aktarılmasıdır.

Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük kılavuzunda bu sözcüğün doğru kullanımı “filtre” şeklindedir. Diğer yazım stilleri TDK açısından doğru olarak kabul edilmemektedir. Sözcükleri hatalı yazmak, ciddi yazım yanlışlıklarına yol açtığı için, doğru kullanımı öğrenmek son derece önemlidir. Tüm bu bilgileri değerlendirdiğimizde filtre doğru yazılışı şöyle olmalıdır:

  • Filtre (doğru kullanım)
  • Filitre (yanlış kullanım)
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

Kadınların omzunda taşındı! Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda yara var mı?

Kadınların omzunda taşındı! Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda yara var mı?

Bir hamle de Özgür Özel'den: Selahattin Demirtaş ile görüşecek

Bir hamle de Özgür Özel'den: Selahattin Demirtaş ile görüşecek

Bikinisiyle trafiği altüst etti! Polislere demediğini bırakmadı: Sizi Ağrı'ya sürdürürüm

Bikinisiyle trafiği altüst etti! Polislere demediğini bırakmadı: Sizi Ağrı'ya sürdürürüm

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Arda Güler'in rakibi olmaya gidiyor...

Arda Güler'in rakibi olmaya gidiyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.