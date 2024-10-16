Filtre nasıl yazılır? Filtre mi filitre mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Filtre sözcüğü, hem günlük konuşma dilinde hem de yazılı iletişimlerde çok sık karşımıza çıkan bir kelimedir. Bu kelime yaygın olarak kullanılmasına rağmen, yazım stilinde birçok kullanıcı imla yanlışı yapabilmektedir. Bu yanlışların çok sık görülmesinin altında yatan sebeplerden biri, kelimelerin okunduğu gibi yazıya dökülmesidir. Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek, dilin akıcı ve güzel kullanılabilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Filtre nasıl yazılır?

Yazılı iletişimlerde derdimizi karşı tarafa doğru bir şekilde anlatabilmemiz için kelimeleri doğru bir şekilde yazmamız gerekir. Dilimizde pek çok sözcüğün yazımında sıklıkla ikileme düşüldüğü görülmektedir. İkileme düşülen ve yaygın olarak yazım yanlışı yapılan sözcüklerden biri, filtre kelimesidir. Bu noktada, filtre yazımı ile alakalı doğru bilgiler edinmek önemlidir.

Filtre sözcüğünün nasıl yazıldığını öğrenmek için çoğunlukla sözlük sitesine giriş yapılmaktadır. Sözlük sitesi denildiğinde ise ilk akla gelen Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan güncel Türkçe sözlük sayfasıdır. Bu sayfa üzerinden sözcüğün doğru kullanımıyla alakalı bilgilere ulaşım sağlanabileceği gibi, kaç tane anlamı var gibi bilgilere de yer verilmektedir. Bu bağlamda filtre TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim) Sıvıları süzmek için kullanılan araç, süzek veya süzgeç.

Filtre mi filitre mi?

Filtre kelimesi, cümle içerisinde çoğunlukla isim görevini üstlenen bir kelimedir. Bu kelime dilimize Fransızca'dan girmiştir. Fransızca “filtre” sözcüğünden dilimize aktarılmış olan bu sözcüğün yazım biçiminde sıklıkla yazım kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Bu kelime birçok kullanıcı tarafından yazılı mecralarda “filitre” şeklinde kullanılmaktadır. Kelimenin bu şekilde yazılmasının nedeni, ağızdan çıkıldığı gibi yazıya aktarılmasıdır.

Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük kılavuzunda bu sözcüğün doğru kullanımı “filtre” şeklindedir. Diğer yazım stilleri TDK açısından doğru olarak kabul edilmemektedir. Sözcükleri hatalı yazmak, ciddi yazım yanlışlıklarına yol açtığı için, doğru kullanımı öğrenmek son derece önemlidir. Tüm bu bilgileri değerlendirdiğimizde filtre doğru yazılışı şöyle olmalıdır: