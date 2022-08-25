Final eş anlamlısı nedir? Finalin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kendi başına zengin bir dil olmasının yanı sıra aynı zamanda diğer dillerden de kelimeler alarak zenginliğine zenginlik katmıştır. Böylece çoğu kelimenin eş anlamlısını bulmak ve bu kelimeleri alternatif olarak kullanmak mümkündür. Final kelimesi de anlamı çok geniş olan ve eş anlama sahip bir kelimedir.

Final ne demek?

Final kelimesi, birçok dilde olduğu gibi Türkçede de bir işin ya da herhangi bir şeyin sonunu belirtmek için kullanılıyor. Final kelimesi dilimize Fransızca "final" sözcüğünden direkt geçmiştir. Ancak kelimenin kökenine baktığımızda ise Fransızcaya da bu kelimenin Latinceden geçtiğini görüyoruz.

Latincede “son” anlamına gelen "finis" kelimesi, "-alis" eki ile birleştirilmiş ve ortaya "finalis" sözcüğü çıkmıştır. “Son, nihai” gibi anlamlara sahiptir. Türkçeye ise 1900'lü yıllarda geçmiştir.

Final kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günümüzde final kelimesini, bir yarışmanın son etabından ya da bir dizinin son bölümünden bahsederken devamlı bir şekilde kullanıyoruz. Bu kullanımının yanı sıra final kelimesi aynı zamanda üniversite öğrencilerinin dönem sonu bitirme sınavları için de kullanılır. Finalin eş anlamlısı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

Son

Bitiş

Finalin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Final kelimesi ve finalin eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

Geçen ay final haftasında bir dersten kaldığım için yarın bütünleme sınavına girmek zorundayım.

Yarışmanın son etabında geriye sadece iki kişi kalmış olmasına rağmen oldukça çekişmeli geçen bir finaldi.

Bitişe son birkaç metre kala bisikletinin tekerleği patladığı için yarışmayı birinci bitirebilecekken sonuncu olmuş.



