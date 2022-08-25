EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Final eş anlamlısı nedir? Finalin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Final eş anlamlısı nedir? Finalin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final kelimesini dizilerden filmlere, okuldan iş hayatına kadar geniş bir yelpazede kullanıyoruz. Fransızcadan dilimize geçen final kelimesinin Türkçedeki kullanım alanı o kadar geniştir ki bu yüzden aynı anlamı karşılayan başka kelimeler de vardır. Peki, final kelimesinin eş anlamı nedir?

Final eş anlamlısı nedir? Finalin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kendi başına zengin bir dil olmasının yanı sıra aynı zamanda diğer dillerden de kelimeler alarak zenginliğine zenginlik katmıştır. Böylece çoğu kelimenin eş anlamlısını bulmak ve bu kelimeleri alternatif olarak kullanmak mümkündür. Final kelimesi de anlamı çok geniş olan ve eş anlama sahip bir kelimedir.

Final ne demek?

Final kelimesi, birçok dilde olduğu gibi Türkçede de bir işin ya da herhangi bir şeyin sonunu belirtmek için kullanılıyor. Final kelimesi dilimize Fransızca "final" sözcüğünden direkt geçmiştir. Ancak kelimenin kökenine baktığımızda ise Fransızcaya da bu kelimenin Latinceden geçtiğini görüyoruz.

Latincede “son” anlamına gelen "finis" kelimesi, "-alis" eki ile birleştirilmiş ve ortaya "finalis" sözcüğü çıkmıştır. “Son, nihai” gibi anlamlara sahiptir. Türkçeye ise 1900'lü yıllarda geçmiştir.

Güneş eş anlamlısı nedir? Güneşin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGüneş eş anlamlısı nedir? Güneşin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Final kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günümüzde final kelimesini, bir yarışmanın son etabından ya da bir dizinin son bölümünden bahsederken devamlı bir şekilde kullanıyoruz. Bu kullanımının yanı sıra final kelimesi aynı zamanda üniversite öğrencilerinin dönem sonu bitirme sınavları için de kullanılır. Finalin eş anlamlısı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Son
  • Bitiş
Hareketli eş anlamlısı nedir? Hareketlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHareketli eş anlamlısı nedir? Hareketlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Finalin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Final kelimesi ve finalin eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Geçen ay final haftasında bir dersten kaldığım için yarın bütünleme sınavına girmek zorundayım.
  • Yarışmanın son etabında geriye sadece iki kişi kalmış olmasına rağmen oldukça çekişmeli geçen bir finaldi.
  • Bitişe son birkaç metre kala bisikletinin tekerleği patladığı için yarışmayı birinci bitirebilecekken sonuncu olmuş.
Güzel eş anlamlısı nedir? Güzelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGüzel eş anlamlısı nedir? Güzelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Okullar ne zaman açılacak?Okullar ne zaman açılacak?
ALES soru yorumları! ALES/2 zor muydu? Süre yetti mi?ALES soru yorumları! ALES/2 zor muydu? Süre yetti mi?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı nedir final

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS EK TERCİH TARİHLERİ!

YKS EK TERCİH TARİHLERİ!

Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?

Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?

DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercihleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

İşini duyan şaşırıyor! ''Bu iş için fazla güzelsin''

İşini duyan şaşırıyor! ''Bu iş için fazla güzelsin''

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.