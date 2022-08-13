Güzel eş anlamlısı nedir? Güzelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Güzel, sıfat türünde bir kelimedir. İsim türünde karşılığı da vardır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Beğenilen, hoş gelen her şey için kullanılabilir. Uygun, hoş, doğru gibi eş anlamlı kelimeleri bulunur.

Güzel kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu güzel kelimesi için sıfat, zarf ve isim türlerinde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen örnek cümle ve kullanımlar şu şekildedir:

Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı.

Örnek kullanım: Güzel kız, güzel çiçek.

"Yalının en güzel odası bizimdi."

İyi ve hoş.

"Güzel şey canım, milletvekili olmak! (Çetin Altan)"

Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran.

"Güzel bir fırsat."

Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran.

"Güzel duygular, güzel hareketler."

Görgü kurallarına uygun olan.

Sakin, hoş. (Hava için kullanılır.)

"Güzel bir gece."

Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı.

Örnek kullanım: Güzel vaatler.

Pek iyi, doğru.

"Güzel, güzel amma!"

Güzel kadın.

Örnek cümle:

"Güzeller deniz kenarına geldikleri zaman aşıklar da kale burçlarına ve bedenlerine dolarlar. (Asaf Halet)"

Güzellik kraliçesi.

Hoşa giden, beğenilen, iyi ve doğru biçimde olan.

"Arabayı koştururken boyunlarındaki ziller güzel şıngırdıyordu atların. (Reşat Enis)"

Adamakıllı, şiddetli.

"Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler. (Ömer Seyfettin)"

Güzel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Güzel eş anlamlısı olan kelimeler şunlardır:

Kandırıcı, aldatıcı, doğru, iyi, hoş, sakin, adamakıllı, şiddetli, uygun.

Güzelin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Güzelin eş anlamlısı kelimeler ve güzel kullanılarak kurulan cümleler, atasözleri ve deyimler şu şekildedir: