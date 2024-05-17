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Final yapacak diziye bomba transfer! Usta oyuncu kadroda

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 10:29
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Ay Yapım imzası ile Çarşamba akşamları NOW Tv'de izleyicisi ile buluşan Şahane Hayatım dizisi için final kararı verildi. Herkesi üzen bu kararın ardından diziye yeni bir ismin dahil edileceği ortaya çıktı. Usta oyuncu Şahane Hayatım'ın kadrosuna katıldı.

Final yapacak diziye bomba transfer! Usta oyuncu kadroda

Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Şahane Hayatım dizisi için final kararı verilmişti.

şahane 2

  1. bölümde ekrana veda edecek olan dizinin kadrosuna usta bir isim daha katıldı.

nilgün belgün

PAVYON ŞARKICISI OLACAK

  1. senedir devam eden ve yaklaşık 1000 kez sahnelediği tek kişilik oyunuyla büyük beğeni toplayan Nilgün Belgün, önümüzdeki hafta “Şahane Hayatım”da Firuze karakterine hayat verecek ve eski bir pavyon şarkıcısı rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
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Anahtar Kelimeler:
Nilgün Belgün Şahane Hayatım
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