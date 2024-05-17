Final yapacak diziye bomba transfer! Usta oyuncu kadroda

Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Şahane Hayatım dizisi için final kararı verilmişti.
- bölümde ekrana veda edecek olan dizinin kadrosuna usta bir isim daha katıldı.
PAVYON ŞARKICISI OLACAK
- senedir devam eden ve yaklaşık 1000 kez sahnelediği tek kişilik oyunuyla büyük beğeni toplayan Nilgün Belgün, önümüzdeki hafta “Şahane Hayatım”da Firuze karakterine hayat verecek ve eski bir pavyon şarkıcısı rolüyle seyirci karşısına çıkacak.