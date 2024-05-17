Survivor'dan sonra Acun Ilıcalı ile davalık olmuştu… Merve Büyüksaraç ülkeye geri döndü! Son hali şaşırttı

2006 Türkiye Güzeli eski manken Merve Büyüksaraç, bir dönem Survivor'da boy göstermiş ve o dönem Acun Ilıcalı ile davalık olmuştu. Pek çok programda yarışan Büyüksaraç, 2012 yılında yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında yer almıştı.

Eski manken, yarışmadan elendikten sonra 'Adada o kadar aç değildik...Yapım ekibi yemek veriyordu.' demişti. Sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı 500 bin TL'lik tazminat davası açmış, mahkeme ise mankenin 25 bin TL ödemesine karar vermişti.

ÜLKEYE GERİ DÖNDÜ

Uzun zamandır Amerika'da yaşayan ünlü manken ülkeye geri döndü. Nişantaşı'nda görüntülenen Büyüksaraç; "Beş yıl Amerika'da kaldık. Bir senedir buradayız. Eşimin işleri nedeniyle oradaydık. Uzun zamandır heykel yapıyorum. Haftaya lansmanımız olacak. Sanatla uğraşıyorum. Çocuklar olunca modellik yapmıyorum. Sanatla uğraşmayı seviyorum" dedi.

Büyüksaraç, "Türkiye mi, Amerika mı?" sorusuna ise, "İstanbul muhteşem bir şehir. Her iki taraftan sevdiğim şeyler var. Oranın doğasını seviyorum" diye cevap verdi.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Eski mankenin son hali de kısa sürede gündem oldu. Merve Büyüksaraç'ı görenler 'Tanıyamadım', 'Ne kadar da değişmiş' gibi yorumlar yaptılar.