Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklandı

Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen "Elida Geisha 803"ü deneyen BBC muhabiri Cody Melissa Godwin, Klatch adlı kafenin sahibi Bo Thiara'ya "Kahvenin tadı kesinlikle farklı ama neden bir insan bir fincan kahveye 75 dolar ödesin?" diye sordu.
Bo Thiara bu soruyu "Bu kahve, En iyi Panama Kahvesi ödülünü kazandı. Bu, kahvenin Grammy ödülleri gibi" diye yanıtladı.
Amerikan USA Today gazetesi, Klatch'in elindeki Elida Geisha 803 stoğunu tükettiğini yazdı.
Elida Geisha 803, ABD'de sadece bu kafede satıldı.
Kafenin elinde 4,5 kilo kahve var.
Bundan yaklaşık 80 fincan kahve çıkıyor.
Panama'da açık artırmada satılan kahvenin kalanının Çin, Japonya ve Tayvan'a gittiği belirtiliyor.
'HAYVAN DIŞKISINDAN ELDE EDİLİYOR'
Kahve bitkisinin meyveleri misk kedilerine yediriliyor.
Misk kedileri sindiremedikleri çekirdekleri dışkı yoluyla vücutlarından atıyor.
Bu çekirdeklerin ender rastlanan bir aromaya sahip olduğu ifade ediliyor.
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
İzmir'de ele geçirildi! Tam bin 500 yıllık
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum