YEMEK

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu tarafından ’81 İlde Şanlı Bayrağım’ projesi kapsamında düzenlenen sergide 81 ilden gelen ve farklı materyal kullanılarak yapılan Türk bayrağı tabloları sergilendi

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen Türk bayrağı sergisinde 81 ilden gelen ve o ilde ön plana çıkan ürünlerden yapılan bayraklar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Farkındalık oluşturmak amacıyla illerden getirilen kadayıf, fındık, çay, kayısı çekirdeği, buğday tanesi, zeytin, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, tarhana gibi illerin kültürlerine ait materyaller kullanılarak yapılan Türk bayrağı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından açılan sergi, bir gün boyunca vatandaşın beğenisine sunulacak.

AW684735_03

Sergiyi gezen ve çok beğendiğini söyleyen Orhan Gayretli, “Sergi çok güzel olmuş, çocukların diğer illeri öğrenmesi için güzel bir fikir. Bugün buraya Sorgun’dan veli babası olarak geldim. Birçok ilin kendine has ürünlerinden Isparta’nın gülünden, Yozgat’ın testi kebabından figürlerle Türk bayrağı yapmışlar çok başarılı olmuş. Benim kızımda Yalova’yı tanıtıyor. Yalova hakkında bilgi sahibi oldu. Bunu diğer illere de yapmışlar çok güzel düşünmüşler hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.

AW684735_09

Necati Koç ise, “Sergi çok güzel, harika. Her yörenin kendine yönelik ürünlerinden Türk bayrağı yapılmış. Ay çekirdeğinden, gülünden, kadayıfından güzel eserler ortaya koymuşlar. ilk defa böyle bir sergi gördüm çok beğendim” şeklinde konuştu.

AW684735_06

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, “Sorgun Yeşilyurt ilkokulumuz tarafından hazırlanan 81 ilde şanlı bayrağım projesi kapsamında bir sergi düzenlendi. Bu sergi daha önce 8 ilimizde sergilendi. Şu anda da ilimizde sergilenmekte. Bu serginin en önemli özelliği 81 ildeki yerel ürünlerden yapılmış olan şanlı bayrağımız olması. Şehitlerimizi yad etmek adına arkadaşlarımızın hazırladığı bu sergi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımıza vatan bayrak sevgisini kazandırmak açısından hem de okulumuzun yaptığı çalışma bağlamında hakikaten çok duygulu anlamlı bir sergi oldu” ifadelerini kullandı.

vv

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Uzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketinUzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketin
Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyorTürk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türk bayrağı sergisi yozgat

En Çok Okunan Haberler

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

İstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladı

İstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladı

Çukur dizisine sürpriz transfer!

Çukur dizisine sürpriz transfer!

Sakın suyunu lavaboya dökmeyin!

Sakın suyunu lavaboya dökmeyin!

Kullanmayan bin pişman! 30 yaşından sonra tüm kadınların buna ihtiyacı var...

Kullanmayan bin pişman! 30 yaşından sonra tüm kadınların buna ihtiyacı var...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı saray mutfağının şerbetleri bu evde gün yüzüne çıkıyor: Şerbet-i Fünun

Osmanlı saray mutfağının şerbetleri bu evde gün yüzüne çıkıyor: Şerbet-i Fünun

Uzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketin

Uzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketin

Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyor

Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyor

"Maya alerjileri alerjik şok tablosuna yol açabilir"

Öyle bir hastalığa neden oluyormuş ki...

Hatay'ın serinleten lezzeti: Limon dondurması

1900'lü yıllardan beri satılıyor! 1,5 liraya kapış kapış...

En güzelini siz yapın: Tadına doyum olmayan 6 leziz pizza tarifi

Bu pizza bildiğimizden çok farklı! İtalyanları bile kıskandırıyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.