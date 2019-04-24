Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen Türk bayrağı sergisinde 81 ilden gelen ve o ilde ön plana çıkan ürünlerden yapılan bayraklar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Farkındalık oluşturmak amacıyla illerden getirilen kadayıf, fındık, çay, kayısı çekirdeği, buğday tanesi, zeytin, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, tarhana gibi illerin kültürlerine ait materyaller kullanılarak yapılan Türk bayrağı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından açılan sergi, bir gün boyunca vatandaşın beğenisine sunulacak.

Sergiyi gezen ve çok beğendiğini söyleyen Orhan Gayretli, “Sergi çok güzel olmuş, çocukların diğer illeri öğrenmesi için güzel bir fikir. Bugün buraya Sorgun’dan veli babası olarak geldim. Birçok ilin kendine has ürünlerinden Isparta’nın gülünden, Yozgat’ın testi kebabından figürlerle Türk bayrağı yapmışlar çok başarılı olmuş. Benim kızımda Yalova’yı tanıtıyor. Yalova hakkında bilgi sahibi oldu. Bunu diğer illere de yapmışlar çok güzel düşünmüşler hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.