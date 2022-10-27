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FİORENTİNA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Fiorentina Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina takımının konuğu oluyor. İtalya'nın Florensa kentindeki 47 bin 282 seyirci kapasiteli Stadio Artemio Franchi'de oynanacak maç için geri sayım sürüyor. Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği maç için geri sayım sürüyor. Temsilcimiz ilk 4 karşılaşmasında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle lider durumda yer alıyor. Peki, Fiorentina Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fiorentina Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri...

FİORENTİNA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Fiorentina Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak maç öncesi heyecan dorukta. Maçın yayın saati ve kanalı ile "Fiorentina Başakşehir maçı canlı izle" konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Fiorentina Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİORENTİNA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina Başakşehir maçı bugün (27 Ekim 2022 Perşembe) saat 19.45'te başlayacak.

Stadio Artemio Franchi'de oynanacak hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

FİORENTİNA BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina Başakşehir maçı TV 8,5'da canlı olarak ekrana gelecek.

BAŞAKŞEHİR NASIL BİRİNCİ OLUR?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda 10 puanla lider durumda yer alıyor.

Başakşehişr27 Ekim 2022 Perşembe akşamı Başakşehir Fiorentina'dan puan alması halinde veya en fazla 2 farklı kaybetmesi durumunda grubunu lider olarak tamamlamayı başaracak.

Başakşehir, Fiorentina'ya 3 farklı yenilmesi durumunda ise liderliği son karşılaşmalar belirleyecek.

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