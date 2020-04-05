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  4. Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi!

Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi!

İTALYA HABERLERİ  | 05.04.2020 23:13 | Son Güncelleme

Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi.

Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic, Pezzella ve Cutrone'ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi. Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya fiorentina koronavirüs

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