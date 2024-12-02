Fiorentina - Inter maçında yürekler ağza geldi! Maçın 17. dakikasında Edoardo Bove bir anda yere yığıldı...

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan ve ligin iddialı iki takımı Fiorentina-Inter mücadelesi, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle yarım kaldı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Mücadelede dakikalar 17'yi gösterirken, durum 0-0 iken Fiorentina'nın İtalyan genç milli oyuncusu Edoardo Bove, sahada yere yığıldı. Bunun üzerine maç durdu ve bütün oyuncular Bove'nin etrafında toplandı. Fiorentina kulüp doktorları, Bove'ye sahada ilk müdahaleyi yaptı ve genç oyuncu ambulansla acil Careggi Hastanesine kaldırıldı.

MAÇ ERTELENDİ

Bove'nin durumu büyük endişeyle takip edilirken sahadaki oyuncuların arkadaşları için üzüldükleri görüldü. Fiorentina-Inter müsabakası ertelendi.

Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina - Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Edoardo Bove'nin durumu önümüzdeki 24 saat içinde yeniden değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.