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Fiorentina teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirdi!

İTALYA HABERLERİ  | 10.04.2019 18:24 | Son Güncelleme

Fiorentina, teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'nın getirildiğini duyurdu. Montella ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Mor Menekşeler'in Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Fiorentina teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirdi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi.

Fiorentina Kulübü, Stefano Pioli'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Montella ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya'nın Catania, Sampdoria, Milan ve İspanya'nın Sevilla takımlarında görev yapan 44 yaşındaki Montella, daha önce 2012-2015 yıllarında da Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Bu sezon Serie A'da Pioli yönetiminde 31 haftada 39 puan toplayan Fiorentina, 10. sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut fiorentina Vincenzo Montella

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