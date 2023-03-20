Fırat Aydınus, Mete Kalkavan gerçeğini açıkladı! 'Alanyaspor - Fenerbahçe maçında elini arka cebine götürmesinin nedeni...'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı ve lider Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftayı kayıpsız geçti.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'in müdahalesi sonrasında Alanyasporlu Yusuf Özdemir yerde kalmıştı.

Hakem Mete Kalkavan; pozisyonda faul düdüğünü çaldı ve oyuncuların olduğu bölgeye doğru ilerlerken, elini önce arka cebine götürdü sonra ise göğüs cebinden sarı kartını çıkardı.

Tecrübeli hakemin bu hareketi, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kalkavan'ı eski hakem Fırat Aydınus savundu.

TV8,5'ta yorumlarda bulunan Aydınus, Mete Kalkavan'ın hareketinde yaşananları şöyle anlattı;

"KIRMIZI KART OLMALIYDI"

"Ciddi faullü bir oyun. Hakemin gözünden kaçıyor. VAR çağırıp hakem kırmızı kart gösterse, hakemin notu düşer. Ancak, Osayi-Samuel'in pozisyonunda belki MHK başkanı da hem hakem hem VAR ile aynı fikirde. Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı da, Osayi-Samuel'in hareketi de ciddi faullü oyun ve kırmızı kart olmalıydı, VAR devreye girmeliydi."

"DEĞİŞİK YÖNTEMLER VAR"

"Genelde insanlar şöyle bir durum var zanneder; kırmızı arka cepte, sarı kart ön cepte. Ben sarı kart sağ ön, kırmızı kartı da sol önde taşırdım. Yedek kartlar da arka cebimdeydi. Ben hiç şortumun arkasından kırmızı kart çıkarmadım. Bazı arkadaşlar üst cepten, bazı arkadaşlar alt cepten, bazı arkadaşlar arka cepten kırmızı kart çıkartır. Değişik değişik yöntemler var."

"YEDEK KARTLAR ARKA CEBİNDE OLDUĞU İÇİN..."

"Mete Kalkavan'ın elinin arka cebine gitmesi ve sonra sarı kart çıkarması hakkında bence şu var; formaların ceplerinde sorun var. Trabzon'da, daha önceki maçlarda yaşadık. Hakem arkadaşlar, kartları cebinden çıkarıyor. Ön cepten çıkaramadığı için arka cepten yedekleri çıkarmaya çalışıyor. Mete Kalkavan, arka cebinden kartı çıkaramadı. Mevzu bu."

