Fırat Nehrinde yüzen atı görenler gözlerine inanamadı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehrinde tekne ile gezen vatandaşlar, suda yüzen başıboş bir at görünce gözlerine inanamadı.

Son yağışlarla birlikte Birecik Barajının su seviyesi yükseldi. İddialara göre yetkililer su seviyesinin normale dönmesi için barajın kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

NEHİRDEKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Baraj kapaklarının açılması ile birlikte Fırat Nehri'nin su seviyesi yükseldi. Nehirde tekne ile gezen vatandaşlar, suda yüzen bir canlı olduğunu fark etti. Tekneyi o tarafa yönlendiren vatandaşlar, sudaki canlının başıboş bir at olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Nehrin ortasında yüzen at, teknedeki vatandaşların büyük uğraşları sonucunda kıyıya çıkartıldı.

Atın sahibini bulmak için çalışma başlatılırken atın akıntıya mı kapıldı yoksa serinlemek için girdiği konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

