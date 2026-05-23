Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye’den 3 kent listede

Bilim insanları tarafından hazırlanan “Dünyanın En Zeki Şehirleri” araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Şehirlerin yalnızca bireysel IQ ortalamalarının değil; dijital altyapı, inovasyon kapasitesi, kriz yönetimi ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriterin değerlendirildiği listede dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN ZEKİ 30 KENTİ BELLİ OLDU

Araştırmaya göre yüksek teknoloji entegrasyonu ve akıllı şehir uygulamalarıyla öne çıkan metropoller listenin üst sıralarında yer aldı. Listenin zirvesine Zürih yerleşirken, onu Singapur ve Seul takip etti.

Uzmanlar, bu şehirlerin özellikle kentsel sorunlara yönelik yenilikçi çözümleri ve dijital dönüşüm alanındaki başarılarıyla öne çıktığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE

2025 raporunun en dikkat çeken sonuçlarından biri ise Türkiye’den üç şehrin ilk 30’da yer alması oldu.

Eskişehir, listenin 15. sırasında kendine yer buldu. Şehrin yoğun öğrenci nüfusu, kültürel yapısı ve kentsel dönüşüm projeleriyle birçok büyük metropolü geride bıraktığı ifade edildi.

Ankara ise akademik altyapısı ve kriz anlarında çözüm üretme kapasitesiyle listenin 19. sırasında gösterildi.

İstanbul da dijitalleşme hızı, dinamik yapısı ve jeopolitik konumuyla dünyanın en zeki 24. şehri olarak sıralamaya girdi.

Dünyanın en zeki 30 şehri şu şekilde sıralandı:

1- Zürih, İsviçre

2- Singapur

3- Seul, Güney Kore

4- Oslo, Norveç

5- Canberra, Avustralya

6- Cenevre, İsviçre

7- Londra, İngiltere

8- Kopenhag, Danimarka

9- Abu Dabi, BAE

10- Helsinki, Finlandiya

11- Taipei, Tayvan

12- Amsterdam, Hollanda

13- Münih, Almanya

14- New York, ABD

15- Eskişehir, Türkiye

16- Stockholm, İsviçre

17- Hong Kong

18- Berlin, Almanya

19- Ankara, Türkiye

20- Tokyo, Japonya

21- Tel Aviv, İsrail

22- Paris, Fransa

23- Toronto, Kanada

24- İstanbul, Türkiye

25- Boston, ABD

26- Barselona, İspanya

27- Sidney, Avustralya

28- Şanghay, Çin

29- Viyana, Avusturya

30- Dubai, BAE