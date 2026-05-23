Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye’den 3 kent listede

Bilim insanları tarafından hazırlanan “Dünyanın En Zeki Şehirleri” araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Şehirlerin yalnızca bireysel IQ ortalamalarının değil; dijital altyapı, inovasyon kapasitesi, kriz yönetimi ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriterin değerlendirildiği listede dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırmaya göre yüksek teknoloji entegrasyonu ve akıllı şehir uygulamalarıyla öne çıkan metropoller listenin üst sıralarında yer aldı. Listenin zirvesine Zürih yerleşirken, onu Singapur ve Seul takip etti.
Uzmanlar, bu şehirlerin özellikle kentsel sorunlara yönelik yenilikçi çözümleri ve dijital dönüşüm alanındaki başarılarıyla öne çıktığını belirtti.
2025 raporunun en dikkat çeken sonuçlarından biri ise Türkiye’den üç şehrin ilk 30’da yer alması oldu.
Eskişehir, listenin 15. sırasında kendine yer buldu. Şehrin yoğun öğrenci nüfusu, kültürel yapısı ve kentsel dönüşüm projeleriyle birçok büyük metropolü geride bıraktığı ifade edildi.
Ankara ise akademik altyapısı ve kriz anlarında çözüm üretme kapasitesiyle listenin 19. sırasında gösterildi.
İstanbul da dijitalleşme hızı, dinamik yapısı ve jeopolitik konumuyla dünyanın en zeki 24. şehri olarak sıralamaya girdi.
Dünyanın en zeki 30 şehri şu şekilde sıralandı:
1- Zürih, İsviçre
2- Singapur
3- Seul, Güney Kore
4- Oslo, Norveç
5- Canberra, Avustralya
6- Cenevre, İsviçre
7- Londra, İngiltere
8- Kopenhag, Danimarka
9- Abu Dabi, BAE
10- Helsinki, Finlandiya
11- Taipei, Tayvan
12- Amsterdam, Hollanda
13- Münih, Almanya
14- New York, ABD
15- Eskişehir, Türkiye
16- Stockholm, İsviçre
17- Hong Kong
18- Berlin, Almanya
19- Ankara, Türkiye
20- Tokyo, Japonya
21- Tel Aviv, İsrail
22- Paris, Fransa
23- Toronto, Kanada
24- İstanbul, Türkiye
25- Boston, ABD
26- Barselona, İspanya
27- Sidney, Avustralya
28- Şanghay, Çin
29- Viyana, Avusturya
30- Dubai, BAE
