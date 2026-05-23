Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye’den 3 kent listede

2025 verileri baz alınarak hazırlanan “Dünyanın En Zeki Şehirleri” araştırmasının sonuçları yayımlandı. Dijitalleşme, kriz yönetimi ve entelektüel sermaye gibi kriterlerin değerlendirildiği listede Türkiye’den üç şehir ilk 30’a girmeyi başardı.

Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye’den 3 kent listede

Bilim insanları tarafından hazırlanan “Dünyanın En Zeki Şehirleri” araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Şehirlerin yalnızca bireysel IQ ortalamalarının değil; dijital altyapı, inovasyon kapasitesi, kriz yönetimi ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriterin değerlendirildiği listede dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN ZEKİ 30 KENTİ BELLİ OLDU

Araştırmaya göre yüksek teknoloji entegrasyonu ve akıllı şehir uygulamalarıyla öne çıkan metropoller listenin üst sıralarında yer aldı. Listenin zirvesine Zürih yerleşirken, onu Singapur ve Seul takip etti.

Uzmanlar, bu şehirlerin özellikle kentsel sorunlara yönelik yenilikçi çözümleri ve dijital dönüşüm alanındaki başarılarıyla öne çıktığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE

2025 raporunun en dikkat çeken sonuçlarından biri ise Türkiye’den üç şehrin ilk 30’da yer alması oldu.

Eskişehir, listenin 15. sırasında kendine yer buldu. Şehrin yoğun öğrenci nüfusu, kültürel yapısı ve kentsel dönüşüm projeleriyle birçok büyük metropolü geride bıraktığı ifade edildi.

Ankara ise akademik altyapısı ve kriz anlarında çözüm üretme kapasitesiyle listenin 19. sırasında gösterildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İstanbul da dijitalleşme hızı, dinamik yapısı ve jeopolitik konumuyla dünyanın en zeki 24. şehri olarak sıralamaya girdi.

Dünyanın en zeki 30 şehri şu şekilde sıralandı:

1- Zürih, İsviçre
2- Singapur
3- Seul, Güney Kore
4- Oslo, Norveç
5- Canberra, Avustralya
6- Cenevre, İsviçre
7- Londra, İngiltere
8- Kopenhag, Danimarka
9- Abu Dabi, BAE
10- Helsinki, Finlandiya
11- Taipei, Tayvan
12- Amsterdam, Hollanda
13- Münih, Almanya
14- New York, ABD
15- Eskişehir, Türkiye
16- Stockholm, İsviçre
17- Hong Kong
18- Berlin, Almanya
19- Ankara, Türkiye
20- Tokyo, Japonya
21- Tel Aviv, İsrail
22- Paris, Fransa
23- Toronto, Kanada
24- İstanbul, Türkiye
25- Boston, ABD
26- Barselona, İspanya
27- Sidney, Avustralya
28- Şanghay, Çin
29- Viyana, Avusturya
30- Dubai, BAE

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
100 yaşını aşanların yaptığı sabah rutini şaşırttı100 yaşını aşanların yaptığı sabah rutini şaşırttı
Sıradan ağrı zannetti, mesanesinden çıkan şey tıp tarihine geçti: 1,3 kilogramSıradan ağrı zannetti, mesanesinden çıkan şey tıp tarihine geçti: 1,3 kilogram

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! İbrahim Tatlıses'in son hali üzdü

Mirasıyla çok konuşulmuştu! İbrahim Tatlıses'in son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.