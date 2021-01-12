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Fırın derdi yok, pişirme derdi yok! Orijinalini aratmayan kedi dilli yalancı tiramisu tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Fırında pişirme derdi olmayan, ocakta kaynasın diye beklemediğimiz, yaz kış yemeye yedirmeye doyamadığımız kedi dili tiramisu tarifiyle karşınızdayız. Sadece mikserle karıştırarak yapacağınız bu tatlı kahve ya da çaylarınızın mükemmel bir eşlikçisi olacak.

Bir İtalyan tatlısı olan tiramisu Türkiye’de de büyük beğeni topladı. Hem pastane menülerinin ayrılmaz bir parçası, hem de sık sık evlerde yapılan bir tatlı haline geldi. Biz size bugün çok yormayacak, vaktinizden çalmayacak ve orijinalini aratmayacak yalancı tiramisu tarifi hazırladık.

KEDİ DİLLİ YALANCI TİRAMİSU TARİFİ

  • 400 gram labne peyniri
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 50 gram şeker
  • 2 adet yumurta beyazı
  • 1 paket krema
  • Frambuaz
  • Nescafe

KEDİ DİLLİ YALANCI TİRAMİSU YAPILIŞI

  • Peynir, yumurta sarısı ve şekeri iyice karıştırın. Yumurta beyazlarını ayrı bir kapta köpürene kadar çırpın. Ayrı bir kapta kremayı karıştırın ve yumurtalı karışıma ekleyin. Daha sonra ise yumurta beyazlarını bu harca ekleyin ve hepsini iyice birbirine yedirin.
  • Streç folyo ile kaplı bir borcama karışımın bir kısmını dökün. Karışımın ortasına frambuazları ya da istediğiniz meyveyi dizin. Kalan karışımın yine yarısı meyvelerin üzerine dökün.
  • Ilık su ile çözdürdüğünüz nescafeye kedi dili bisküvilerini batırın ve labneli harcın üzerine dizin.
  • Kalan karışımı bisküvilerin üzerine gezdirdikten sonra frambuazla süsleyerek servis yapın.
  • 2 saat buzdolabında bekletin. Borcamı ters çevirin ve yalancı tiramisunun üzerine kakao serpin.
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