Fırın derdi yok, pişirme derdi yok! Orijinalini aratmayan kedi dilli yalancı tiramisu tarifi

Bir İtalyan tatlısı olan tiramisu Türkiye’de de büyük beğeni topladı. Hem pastane menülerinin ayrılmaz bir parçası, hem de sık sık evlerde yapılan bir tatlı haline geldi. Biz size bugün çok yormayacak, vaktinizden çalmayacak ve orijinalini aratmayacak yalancı tiramisu tarifi hazırladık.

KEDİ DİLLİ YALANCI TİRAMİSU TARİFİ

400 gram labne peyniri

2 adet yumurta sarısı

50 gram şeker

2 adet yumurta beyazı

1 paket krema

Frambuaz

Nescafe

KEDİ DİLLİ YALANCI TİRAMİSU YAPILIŞI