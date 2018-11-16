Fırın makarna tarifi ve fırında makarna çeşitleri: Peynirli fırın makarna nasıl yapılır? (Videolu Anlatım)

Fırın makarna veya fırında makarna kıyma veya peynir, makarna ve beşamel sos ile yapılan bir yemektir. Türkiye’de de sevilen bir yemek olan fırın makarna gerek evlerde akşam yemeklerinde de gerek restoranların menülerinde, tabldotlarda yer alır. Peki fırında makarna nasıl yapılır? Sizin için kıymalı ve peynirli fırında makarna tarifi yanında farklı fırında makarna çeşitlerini derledik... Yunanistan, Kıbrıs, Mısır ve Malta’da fırın makarnanın farklı çeşitleri bulunmaktadır. Yunanistan’da kıyma, domates, tarçın, hindistancevizi ve yenibahar ile yapılır. Mısır’da genellikle penne makarna kullanılır ve beşamel sosa alternatif olarak bazen mornay sosu ile yapılır. Malta’da iç harcına haşlanmış yumurta eklenmektedir. İşte Türkiye’de genellikle yapıldığı şekliyle peynirli fırın makarna tarifi ile, kıymalı ve sürprizli makarna tarifleri... FIRIN MAKARNA TARİFİ (PEYNİRLİ) Peynirli fırın makarna yapımında kullanacağınız malzemeler şunlar: 1 paket fırın makarna

3 çorba kaşığı rendelenmiş beyaz peynir

3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 litre sıcak su

125 gr. margarin (beşamel sos için)

4 çorba kaşığı un (beşamel sos için)

750 gram süt (beşamel sos için) Fırın Makarna Yapımı: İlk olarak tencerede 1 litre kadar su kaynatın ve 1 paket fırın makarnayı tencerede sürekli karıştırarak 7 dakika kadar haşlayın.

Fırın makarna haşlandıktan suyunu süzüp soğuk su ile yıkayın ve makarnayı derin bir kaba yerleştirin. Şimdi beşamel sosun hazırlanmasına geçebilirsiniz. Beşamel sosun yapımı için başka bir tencerede 125 gram margarin eririn. 4 çorba kaşığı unu yavaş yavaş tencereye dökün ve bu sırada sürekli karıştırın. Un miyane kıvamına gelince 750 gram süü de tencereye dökün ve karıştırmaya devam edin. Unun topaklanmaması için karıştırmanız önemli. Sos hazır olunca ocağın altın kapatın. Beşamel sosuna 3 tane yumurta kırın ve iyice karıştırın. Ardından sosun yarısını haşladığınız makarnanın üzerine dökün. 3 çorba kaşığı parçalanmış beyaz peynir ile 1 tatlı kaşığı kara biber serpin ve yine iyice karıştırın. Malzemeler iyice karışınca makarnayı fırına koyacağınız borcama, fırın kabına yerleştirin. Fırın kabını önceden yağlamayı ihmal etmeyin ki fırın makarna yapışmasın. Son olarak beşamel sosun kalanını da makarnanın üzerine yayın. Üstüne de 3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirdikten sonra borcamı önceden 200 dereceye ısıtılmış fırına atın.

Fırın makaranın üzeri kızarıncaya kadar 20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlendirin ve ılık olarak servis edin. Afiyet olsun. FIRINDA MAKARNA TARİFİ (KIYMALI) Fırında makarna ülkemizde genellikle peynirli yapılmaktadır ama kıymalı fırın makarnayı da denemenizi tavsiye ederiz. Yalancı lazanya denebilecek lezzetli bir kıymalı fırında makarna için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar: 1 paket normal veya fırın makarna

1 soğan

1 domates

500 gr kıyma

1 kaşık biber salçası

1 havuç

Karabiber

Pul biber

Tuz

Sıvı yağ

Kimyon

Kekik

Kaşar peyniri (üstü için)

Sıvı yağ (beşamel sos için)

2 yemek kaşığı un (beşamel sos için)

Süt (beşamel sos için) Kıymalı fırında makarna yapımı: Öncelikle 1 paket makarnayı bol suda haşlamaya başlayın. Makarna haşlanırken kıyma harcını hazırlamada kullanacağınız malzemeleri hazırlamaya başlayabilirsiniz. 1 soğanı ince ince kıyın ve sıvı yağda kavurun. Soğanlar pembeleşince 500 gram kıymayı da ekleyin ve onları da suyu çekilene kadar kavurun. Ardından sırayla küçük küçük doğradığınız 1 havuç, 1 domates ile karabiber, tuz ekleyin. Haşlanan makarnanın suyundan bir bardak kadarını kıyma harcına ekleyin. Kıyma harcı kaynayınca ocağın altın kapatın. Şimdi sıra beşamel sosu hazırlamaya geldi. Beşamel sos için farklı bir kapta 2 yemek kaşığı kadar unu sıvı yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Fazla kavurmamaya özen gösterin. Un kavrulduktan sonra göz kararı süt ekleyin. Burada amacınız beşamel sosun boza kıvamı alıncaya kadar pişirilmesidir. Sütü ve pişirmeyi buna göre ayarlayın. Beşamel sos istenilen kıvamı alınca ocağın altını kapatın. Sütü eklerken acele etmeyin yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırın ki un topaklaşmasın.