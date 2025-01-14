Fırın yemeklerini sevenlere 10 enfes ve pratik tarif

Fırın yemeklerinin yeri ayrıdır! Fırında yapılan yemekleri sevenlerin kendi evlerinde de yapabileceği birbirinden leziz ve pratik tarifleri listeledik. Hazırsanız başlayalım!
1. Fırında Kaşarlı Patates
Malzemeler:
4 adet patates
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, kırmızı toz biber, kekik
Yapılışı:
- Patatesleri yuvarlak dilimler halinde kesin.
- Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.
- Fırın tepsisine dizip 200°C’de 25-30 dakika pişirin.
- Üzerine kaşar peyniri serpip 5 dakika daha pişirin.
2. Beşamel Soslu Makarna
Malzemeler:
500 g makarna
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Makarnayı haşlayıp süzün.
- Tereyağını eritip un ekleyin ve kavurun.
- Sütü azar azar ekleyip sürekli karıştırarak beşamel sos yapın.
- Sosu makarnayla karıştırıp fırın kabına alın, üzerine kaşar serpin.
- 200°C’de üzeri kızarana kadar pişirin.
3. İzmir Köfte
Malzemeler:
500 g kıyma
1 adet soğan
2 dilim bayat ekmek içi
2 adet patates
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber, kimyon
Yapılışı:
- Köfte için kıyma, soğan, ekmek içi ve baharatları yoğurun, şekil verin.
- Patatesleri dilimleyin, köftelerle birlikte tepsiye dizin.
- Salçayı suyla açıp üzerine gezdirin.
- 200°C'de 30-35 dakika pişirin.
4. Fırında Mantarlı Tavuk
Malzemeler:
500 g tavuk göğsü
300 g mantar
1 adet soğan
1 su bardağı krema
Tuz, karabiber, kekik
Yapılışı:
- Tavukları kuşbaşı, mantarları ince doğrayın.
- Soğanı kavurup tavukları ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.
- Mantarları ekleyip 5 dakika kavurun, krema ve baharatları ekleyin.
- Karışımı fırın kabına alıp 200°C’de 20 dakika pişirin.
5. Baharatlı Kabak Dilimleri
Malzemeler:
3 adet kabak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak (ezilmiş)
Tuz, kırmızı toz biber, karabiber
Yapılışı:
- Kabakları ince dilimler halinde doğrayın.
- Zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla karıştırın.
- Fırın tepsisine serip 200°C’de 20-25 dakika pişirin.
6. Fırında Alabalık
Malzemeler:
2 adet alabalık
1 limon
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, kekik
Yapılışı:
- Alabalıkları temizleyip limon dilimleriyle doldurun.
- Üzerine zeytinyağı gezdirip baharat serpin.
- Fırın tepsisine alıp 180°C’de 25-30 dakika pişirin.
7. Peynirli Karnabahar
Malzemeler:
1 küçük karnabahar
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
1 su bardağı kaşar peyniri
Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Karnabaharı haşlayıp fırın kabına alın.
- Beşamel sos hazırlayıp üzerine dökün.
- Kaşar peyniri serpip 200°C’de kızarana kadar pişirin.
8. Etli Patlıcan Dizmesi
Malzemeler:
3 adet patlıcan
250 g kıyma
1 adet soğan
2 adet domates
Tuz, karabiber, kimyon
Yapılışı:
- Patlıcanları dilimleyip hafif kızartın.
- Kıymayı soğanla kavurup baharat ekleyin.
- Patlıcan ve kıymayı kat kat dizip domates sosu dökün.
- 200°C’de 30 dakika pişirin.
9. Sebzeli Lazanya
Malzemeler:
8 adet lazanya yaprağı
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı beşamel sos
1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Kabak, havuç ve kırmızı biberi ince doğrayıp zeytinyağıyla soteleyin.
- Lazanya yapraklarını haşlayıp fırın kabına bir sıra dizin.
- Sebzeleri, beşamel sosu ve kaşar peynirini kat kat ekleyin.
- Üzerine kaşar serpip 200°C’de 25-30 dakika pişirin.
10. Fırında Kaşarlı Domates Dolması
Malzemeler:
4 büyük domates
1 su bardağı beyaz peynir
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar
1 tatlı kaşığı ince kıyılmış maydanoz
Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Domateslerin içini boşaltın.
- Beyaz peyniri, kaşarı ve maydanozu karıştırıp domateslerin içine doldurun.
- Üzerine rendelenmiş kaşar serpin.
- 180°C’de 15-20 dakika pişirin.