Fırın yemeklerini sevenlere 10 enfes ve pratik tarif

Fırın yemeklerinin yeri ayrıdır! Fırında yapılan yemekleri sevenlerin kendi evlerinde de yapabileceği birbirinden leziz ve pratik tarifleri listeledik. Hazırsanız başlayalım!

1. Fırında Kaşarlı Patates

4 adet patates1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri3 yemek kaşığı zeytinyağıTuz, kırmızı toz biber, kekik

Yapılışı:

Patatesleri yuvarlak dilimler halinde kesin. Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Fırın tepsisine dizip 200°C’de 25-30 dakika pişirin. Üzerine kaşar peyniri serpip 5 dakika daha pişirin.

2. Beşamel Soslu Makarna

Malzemeler:

500 g makarna

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Makarnayı haşlayıp süzün. Tereyağını eritip un ekleyin ve kavurun. Sütü azar azar ekleyip sürekli karıştırarak beşamel sos yapın. Sosu makarnayla karıştırıp fırın kabına alın, üzerine kaşar serpin. 200°C’de üzeri kızarana kadar pişirin.

3. İzmir Köfte

Malzemeler:

500 g kıyma

1 adet soğan

2 dilim bayat ekmek içi

2 adet patates

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı:

Köfte için kıyma, soğan, ekmek içi ve baharatları yoğurun, şekil verin. Patatesleri dilimleyin, köftelerle birlikte tepsiye dizin. Salçayı suyla açıp üzerine gezdirin. 200°C'de 30-35 dakika pişirin.

4. Fırında Mantarlı Tavuk

Malzemeler:

500 g tavuk göğsü

300 g mantar

1 adet soğan

1 su bardağı krema

Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

Tavukları kuşbaşı, mantarları ince doğrayın. Soğanı kavurup tavukları ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin. Mantarları ekleyip 5 dakika kavurun, krema ve baharatları ekleyin. Karışımı fırın kabına alıp 200°C’de 20 dakika pişirin.

5. Baharatlı Kabak Dilimleri

Malzemeler:

3 adet kabak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz, kırmızı toz biber, karabiber

Yapılışı:

Kabakları ince dilimler halinde doğrayın. Zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla karıştırın. Fırın tepsisine serip 200°C’de 20-25 dakika pişirin.

6. Fırında Alabalık

Malzemeler:

2 adet alabalık

1 limon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, kekik

Yapılışı:

Alabalıkları temizleyip limon dilimleriyle doldurun. Üzerine zeytinyağı gezdirip baharat serpin. Fırın tepsisine alıp 180°C’de 25-30 dakika pişirin.

7. Peynirli Karnabahar

Malzemeler:

1 küçük karnabahar

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 su bardağı kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Karnabaharı haşlayıp fırın kabına alın. Beşamel sos hazırlayıp üzerine dökün. Kaşar peyniri serpip 200°C’de kızarana kadar pişirin.

8. Etli Patlıcan Dizmesi

Malzemeler:

3 adet patlıcan

250 g kıyma

1 adet soğan

2 adet domates

Tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı:

Patlıcanları dilimleyip hafif kızartın. Kıymayı soğanla kavurup baharat ekleyin. Patlıcan ve kıymayı kat kat dizip domates sosu dökün. 200°C’de 30 dakika pişirin.

9. Sebzeli Lazanya

Malzemeler:

8 adet lazanya yaprağı

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı beşamel sos

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Kabak, havuç ve kırmızı biberi ince doğrayıp zeytinyağıyla soteleyin. Lazanya yapraklarını haşlayıp fırın kabına bir sıra dizin. Sebzeleri, beşamel sosu ve kaşar peynirini kat kat ekleyin. Üzerine kaşar serpip 200°C’de 25-30 dakika pişirin.

10. Fırında Kaşarlı Domates Dolması

Malzemeler:

4 büyük domates

1 su bardağı beyaz peynir

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber

Yapılışı: