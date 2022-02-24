Fırın yoksa ocakta pişirin: Tavada pizza tarifi

Sofraya geldiği anda ortamda keyifli bir atmosfer oluşturacak enfes bir pizza tarifine var mısınız? 7’den 70’e herkesin bayılarak yediği, damaklarda lezzet şöleni yaratan bu efsane tadı en kısa yoldan yapmayı kim istemez? İşte, özellikle öğrenci evlerinde yapılabilecek veya fırın kullanmak istemeyenler için ideal olacak çok pratik bir pizza tarifi: Tavada pizza.

TAVADA PİZZA TARİFİ

MALZEMELER

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı su

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

8 çorba kaşığı un

ÜZERİ İÇİN

2 küçük boy yeşil biber

1 küçük boy kırmızı biber

5 parça sucuk dilimi

4 küçük boy mantar ya da ince halka doğranmış patlıcan

3 zeytin

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Kaşar peyniri rendesi

SOSU İÇİN

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 çorba kaşığı su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kekik ya da kuru fesleğen

HAZIRLANIŞI

Hamuru için; yumurta, zeytinyağı, yoğurt, su ve tuzu bir araya getirin ve malzemeleri iyice karıştırın.

Daha sonra karışımın üzerine kabartma tozunu ve yavaş yavaş unu ekleyerek hepsini iyice harmanlayın.

İkinci aşama için; yeşilbiberi ve kırmızıbiberi küp küp doğrayın.

Sucukları ince ince dilimleyin.

Zeytinleri dilimleyin.

Mantarları orta kalınlıkta doğrayın.

Bir tavaya zeytinyağı koyun ve bu tavada doğradığınız biberleri kavurun.

Kavrulan biberlerin üzerine mantarları ekleyerek kavurma işlemini sürdürün.

Zeytin ve sucuk dilimlerini de ekleyerek bir süre daha kavurun.

Sosu için; domates salçasını, zeytinyağını, suyu ve kekiği/fesleğeni bir kabın içinde karıştırın.

Hazırladığınız hamuru yağladığınız bir tavaya yayın ve üzerine sosu sürün.

Sosun üzerine kaşar peyniri rendesinin bir kısmını yayın.

Daha sonra önceden kavurduğunuz malzemeleri dengeli bir şekilde hamurun üzerine yerleştirin.

Malzemelerin üzerine geriye kalan rendelenmiş kaşar peynirini yayın.

Pizza tavasının kapağını kapatın ve ocağa alın.

Kısa bir süre yüksek ateşte pişirmeye başlayın. Tava iyice ısınınca kısık ateşte 10 dakika daha kapağını açmadan pişirin.

Hamurun altı pişmiş ve kaşar peyniri erimişse pizzanız servise hazır olacak.

Tavada pişirdiğiniz pizzayı servis tabağına alarak dilimleyebilirsiniz.



