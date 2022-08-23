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Fırıncının Karısı nerede ve ne zaman çekildi? Fırıncının Karısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

23.08.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolde ekranların tanınan simalarının yer aldığı Fırıncının Karısı filmi zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstleniyor. Peki Fırıncının Karısı nerede ve ne zaman çekildi? Fırıncının Karısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Fırıncının Karısı nerede ve ne zaman çekildi? Fırıncının Karısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Fırıncının Karısı filminin senaristliği Murat Taşkent'e ait. Komedi türündeki bu filmin başrollerinde ise Büşra Pekin ve Alper Kul yer alıyor. 2019 yapımı Fırıncının Karısı filminde kocası Mustafa'nın hâli ve karakterindeki değişimden sonra kocasını takip etmeye başlayan Ferdane'nin hikâyesi anlatılıyor.

FIRINCININ KARISI KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir.

FIRINCININ KARISI OYUNCULARI KİMLER?

Büşra Pekin (Ferdane)

Alper Kul (Mustafa)

Korhan Herduran (Ramazan)

Ferdi Sancar (İsmail)

Seda Türkmen (Hacer)

Beyti Engin (Büyücü Vahdi)

Ayça Koptur (Gülümser)

Elif Baysal (Nezahat Candangeçti)

Ömer Civan Şit (Fırıncının Çırağı Mehmet)

Abdullah Ağcıoğlu (Vahdi'nin Yeğeni)

Eşref Seyitoğlu (Mafya - 1)

Gökhan Yılmaz (Mafya - 2)

Agmur Ulusa (Mafya - 3)

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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin fırıncının karısı
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