Mynet Trend

Fırıncının Karısı vizyon için gün sayıyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 27.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

Büşra Pekin ile Alper Kul’un başrollerini paylaştığı Fırıncının Karısı filminin çekimleri tamamlandı.

Büşra Pekin ve Alper Kul'un başrolünü üstlendiği komedi türündeki "Fırıncının Karısı" filminin çekimlerinin tamamlandı. Film, vizyon tarihi için gün saymayı sürdürüyor. Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Murat Onbul üstleniyor.

Komedinin sevilen isimlerini bir araya getiren "Fırıncının Karısı’’nda Alper Kul fırıncı Mustafa, Büşra Pekin fırıncının karısı Ferdane ve Ferdane'nin kardeşi Ramazan karakterine ise Korhan Herduran 'ın hayat verdiği film seyirciye kahkaha dolu bir yolculuk vaad ediyor.

Fırıncının Karısı filminin konusu ise şöyle: Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Naif bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdana, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü “Vahdi Dede”nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

Birbirinden başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Fırıncının Karısı, 27 Eylül’de Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan’da aynı anda seyirciyle buluşması planlanıyor.


İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor! İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor!
Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz: “Çok kalitesiz işler yapılıyor”Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz: “Çok kalitesiz işler yapılıyor”
Paylaştığı fotoğraf olay oldu! Oscarlı güzel oyuncuyu tanıdınız mı?Paylaştığı fotoğraf olay oldu! Oscarlı güzel oyuncuyu tanıdınız mı?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Alper Kul fırıncının karısı

En Çok Okunan Trend Haberler

75 yaşındaki adamın fuhuş pazarlığı hastanede bitti!

75 yaşındaki adamın fuhuş pazarlığı hastanede bitti!

Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

11 il için sağanak yağış uyarısı!

11 il için sağanak yağış uyarısı!

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Uzunyılmaz’dan sektör eleştirisi

Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz: “Çok kalitesiz işler yapılıyor”

Emma Stone’un Cruella De Vil halinden ilk kare geldi

Paylaştığı fotoğraf olay oldu! Oscarlı güzel oyuncuyu tanıdınız mı?

Kaan Müjdeci'nin son filmi Venedik yolunda

Kaan Müjdeci'nin son filmi Venedik yolunda

Bağlılık Aslı’dan ilk fragman geldi

Bağlılık Aslı’dan ilk fragman geldi

Örümcek-Adam'ın Marvel'ı terk etmesi hakkında ilk kez konuştu

Örümcek-Adam'ın Marvel'ı terk etmesi hakkında ilk kez konuştu

Salih Kalyon’dan İstanbul açıklaması

Salih Kalyon’dan İstanbul açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.