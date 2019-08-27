Fırıncının Karısı vizyon için gün sayıyor

Büşra Pekin ve Alper Kul'un başrolünü üstlendiği komedi türündeki "Fırıncının Karısı" filminin çekimlerinin tamamlandı. Film, vizyon tarihi için gün saymayı sürdürüyor. Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Murat Onbul üstleniyor.

Komedinin sevilen isimlerini bir araya getiren "Fırıncının Karısı’’nda Alper Kul fırıncı Mustafa, Büşra Pekin fırıncının karısı Ferdane ve Ferdane'nin kardeşi Ramazan karakterine ise Korhan Herduran 'ın hayat verdiği film seyirciye kahkaha dolu bir yolculuk vaad ediyor.

Fırıncının Karısı filminin konusu ise şöyle: Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Naif bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdana, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü “Vahdi Dede”nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

Birbirinden başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Fırıncının Karısı, 27 Eylül’de Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan’da aynı anda seyirciyle buluşması planlanıyor.



