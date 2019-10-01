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Fırıncının Karısı zirve sarhoşu (Box Office Türkiye rakamları)

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 01.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

Türkiye’de bu hafta sonu izleyiciler yerli komedi filmi Fırıncının Karısı’nı tercih etti.

Türkiye'de hafta sonu seyirci sayısına göre derlenen Box Office rakamlarına göre bu hafta sonunun en çok izlenen sinema filmi; Alper Kul ve Büşra Pekin'in başrollerini paylaştığı Fırıncının Karısı oldu. 56.089 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sırasından giriş yapan yapımı yine haftanın yeni filmlerinden Yeti Efsanesi (Abominable) takip etti. 49.844 seyirciyle listeye ikinci sıradan giriş yapan animasyon yapımı, ikinci hafta sonunda 43.951 seyirci tarafından izlenen Brad Pitt’li Yıldızlara Doğru (Ad Astra) takip etti.

Listenin dördüncü sırasında 25.660 seyirciyle, vizyondaki dördüncü hafta sonunu geride bırakan O Bölüm 2 (It: Chapter Two) yer aldı. Annem filmi 23.686 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu. 27 - 29 Eylül 2019 hafta sonunda listenin altıncı sırasında, Benedict Cumberbatch'in Thomas Edison'a, Michael Shannon'ın George Westinghouse'a ve Nicholas Hoult'un Nikola Tesla'ya hayat verdiği iddialı dönem filmi Elektrik Savaşları (The Current War) filmi yer aldı. 20.559 seyirci tarafından izlenen filmi, 14.211 izleyiciyle yerli korku filmi Sir-Ayet 2 takip etti. Vizyondaki beşinci haftasını geride bırakan Masal Şatosu – Sihirli Davet filmine bu hafta sonu 10.464 adet bilet kesildi. Listenin dokuzuncu ve onuncu sırasında 8.716 izleyici sayısıyla Rambo: Son Kan (Rambo: Last Blood) ve 7.532 bilet sayısıyla Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) filmleri yer aldı.


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