Dışı nar gibi çıtır çıtır, içi yumuşacık! Ustasından fırında bütün tavuk tarifi

Tavuk yemekleri, hem pişirme süresinin daha kısa olması hem de fiyatının diğer et türlerine göre daha uygun olması sebebiyle sofraların kurtarıcı yemeği oluyor. Bagetlerinden butlarına kadar her bir parçasından ayrı ayrı yemekler yapılabilen tavuğun, bütün halinin cazibesi ise bir başka! Farklı pişirme teknikleriyle ve soslarla lezzetinin artması da işin bonusu. Fırın kullanmayı tercih etmek de size zaman kazandırarak pratiklik sağlamış oluyor. Fırından çıkmış üzeri nar gibi kızarmış bir bütün tavuğa hayır diyebilecek insan sayısı çok az! Tabii ki, nar gibi kızarmış derinin altında yumuşacık ve sulu bir etin saklı olması da bir o kadar önemli. Bütün tavuğu fırına verirken yapacağınız küçük bir dokunuş sayesinde tavuk etinin yumuşacık kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte tüm püf noktalarıyla fırında kızarmış bütün tavuğun yapılışı.

FIRINDA KIZARMIŞ BÜTÜN TAVUK TARİFİ

MALZEMELER

800-1000 gramlık bütün tavuk

Zeytinyağı

Tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

4 yemek kaşığı süt

Fırın torbası

HAZIRLANIŞI