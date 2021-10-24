YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Dışı nar gibi çıtır çıtır, içi yumuşacık! Ustasından fırında bütün tavuk tarifi

Dışı nar gibi çıtır çıtır, içi yumuşacık! Ustasından fırında bütün tavuk tarifi

23.10.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu tarifi denediğinizde, misafir sofralarımızın baş kahramanlarından olan fırında nar gibi kızarmış tavuğun lezzetine inanamayacaksınız! Baharatlarla marina ederek hazırlayacağınız, yumuşacık ve sulu içinin yanı sıra çıtır çıtır derisiyle fırında tavuk tarifine hazır mısınız? Hazırsanız, tüm misafirlerinizin hayran kalacağı, mis gibi fırında bütün tavuk tarifi geliyor.

Dışı nar gibi çıtır çıtır, içi yumuşacık! Ustasından fırında bütün tavuk tarifi

Tavuk yemekleri, hem pişirme süresinin daha kısa olması hem de fiyatının diğer et türlerine göre daha uygun olması sebebiyle sofraların kurtarıcı yemeği oluyor. Bagetlerinden butlarına kadar her bir parçasından ayrı ayrı yemekler yapılabilen tavuğun, bütün halinin cazibesi ise bir başka! Farklı pişirme teknikleriyle ve soslarla lezzetinin artması da işin bonusu. Fırın kullanmayı tercih etmek de size zaman kazandırarak pratiklik sağlamış oluyor. Fırından çıkmış üzeri nar gibi kızarmış bir bütün tavuğa hayır diyebilecek insan sayısı çok az! Tabii ki, nar gibi kızarmış derinin altında yumuşacık ve sulu bir etin saklı olması da bir o kadar önemli. Bütün tavuğu fırına verirken yapacağınız küçük bir dokunuş sayesinde tavuk etinin yumuşacık kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte tüm püf noktalarıyla fırında kızarmış bütün tavuğun yapılışı.

FIRINDA KIZARMIŞ BÜTÜN TAVUK TARİFİ

MALZEMELER

  • 800-1000 gramlık bütün tavuk

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 3 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 4 yemek kaşığı süt

  • Fırın torbası

HAZIRLANIŞI

  • Bütün tavuğun derisini ocakta tütsü yaparak temizleyin.

  • Başlamadan önce fırının ısısını 200 dereceye ayarlayarak fırını önceden ısıtın.

  • Bir kase içerisine sarımsakları rendeleyin ve üzerine tuzu ilave ederek sarımsakları iyice ezin.

  • Üzerine toz kırmızı biberi, kekiği, kimyonu ve sütü ekleyerek iyice karıştırın.

  • Baharatların üzerine zeytinyağı da ekleyerek baharatlar ve yağın birbirine karışmasını sağlayın.

  • Sosu tavuğun iç kısımlarına ve derisine iyice yedirerek sürün ve içine çekmesi için 10 dakika kadar buzdolabında bekletin.

  • Sosunu çeken tavuğu fırın torbasına yerleştirerek hava alabilmesi için torba üzerinde küçük delikler açın.

  • Önceden ısıttığınız fırının ayarını 150-170 derece arasına getirin ve tavuğu fırına verin. Ortalama 1-1.5 saat bu ısıda pişirmeye devam edin.

  • Tavuğunuz suyunu çekmeye başladığında fırın ayarınızı 200 dereceye yükseltip 20 dakika daha pişirin.

  • Fırın torbasından çıkardığınız dışı nar gibi çıtır çıtır, içi yumuşacık ve sulu kızarmış tavuğumuzu pilavla veya fırınlanmış sebze garnitürle servis edebilirsiniz.

  • Afiyet olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru
PARTNERBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisiBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisi
Sucuğu evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz?Sucuğu evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Zina açıklaması olay oldu! Tepki çekti

Zina açıklaması olay oldu! Tepki çekti

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Sırt ağrısı şikâyetiyle gitti, kötü haberi aldı

Sırt ağrısı şikâyetiyle gitti, kötü haberi aldı

Babası yanlışlıkla yönetmeni vurmuştu! Bakın ne paylaştı

Babası yanlışlıkla yönetmeni vurmuştu! Bakın ne paylaştı

Üvey oğlu olaya el koydu! "Aile düzenini bozacak..."

Üvey oğlu olaya el koydu! "Aile düzenini bozacak..."

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.