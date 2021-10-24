Dışı nar gibi çıtır çıtır, içi yumuşacık! Ustasından fırında bütün tavuk tarifi

Tavuk yemekleri, hem pişirme süresinin daha kısa olması hem de fiyatının diğer et türlerine göre daha uygun olması sebebiyle sofraların kurtarıcı yemeği oluyor. Bagetlerinden butlarına kadar her bir parçasından ayrı ayrı yemekler yapılabilen tavuğun, bütün halinin cazibesi ise bir başka! Farklı pişirme teknikleriyle ve soslarla lezzetinin artması da işin bonusu. Fırın kullanmayı tercih etmek de size zaman kazandırarak pratiklik sağlamış oluyor. Fırından çıkmış üzeri nar gibi kızarmış bir bütün tavuğa hayır diyebilecek insan sayısı çok az! Tabii ki, nar gibi kızarmış derinin altında yumuşacık ve sulu bir etin saklı olması da bir o kadar önemli. Bütün tavuğu fırına verirken yapacağınız küçük bir dokunuş sayesinde tavuk etinin yumuşacık kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte tüm püf noktalarıyla fırında kızarmış bütün tavuğun yapılışı.
MALZEMELER
800-1000 gramlık bütün tavuk
Zeytinyağı
Tuz
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kekik
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
4 yemek kaşığı süt
HAZIRLANIŞI
Bütün tavuğun derisini ocakta tütsü yaparak temizleyin.
Başlamadan önce fırının ısısını 200 dereceye ayarlayarak fırını önceden ısıtın.
Bir kase içerisine sarımsakları rendeleyin ve üzerine tuzu ilave ederek sarımsakları iyice ezin.
Üzerine toz kırmızı biberi, kekiği, kimyonu ve sütü ekleyerek iyice karıştırın.
Baharatların üzerine zeytinyağı da ekleyerek baharatlar ve yağın birbirine karışmasını sağlayın.
Sosu tavuğun iç kısımlarına ve derisine iyice yedirerek sürün ve içine çekmesi için 10 dakika kadar buzdolabında bekletin.
Sosunu çeken tavuğu fırın torbasına yerleştirerek hava alabilmesi için torba üzerinde küçük delikler açın.
Önceden ısıttığınız fırının ayarını 150-170 derece arasına getirin ve tavuğu fırına verin. Ortalama 1-1.5 saat bu ısıda pişirmeye devam edin.
Tavuğunuz suyunu çekmeye başladığında fırın ayarınızı 200 dereceye yükseltip 20 dakika daha pişirin.
Fırın torbasından çıkardığınız dışı nar gibi çıtır çıtır, içi yumuşacık ve sulu kızarmış tavuğumuzu pilavla veya fırınlanmış sebze garnitürle servis edebilirsiniz.
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