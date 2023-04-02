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Fırında İzmir köfte tarifi! Mis gibi kokusu tüm evi saracak

02.04.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köftenin her damak tadına uygun farklı farklı tarifleri bulunuyor. Anne köftesi olarak da bilinen fırında İzmir köfte tarifi birçok insanın en sevdiği tarifler arasında yer alıyor. Mis gibi kokusu tüm evi saracak İzmir köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Fırında İzmir köfte tarifi! Mis gibi kokusu tüm evi saracak
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

İzmir köfte patatesle birlikte fırında pişen enfes bir lezzet olarak görülüyor. Yemek davetlerinin pratik çözümü olan İzmir köftenin tadına doyum olmuyor. Bu leziz yemeği herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER

  • 500 gr orta yağlı kıyma
  • 2~3 sivri biber
  • 1 küçük boy rendelenmiş soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Kimyon
  • Karabiber
  • 1 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 yumurta
  • 3 dilim bayat ekmek içi
  • 3 patates
  • Kızartmak için ayçiçeği yağı
  • Sosu için
  • 3 domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Kırmızı toz biber

TARİF

  • Köfte için, kıymayı çukur bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun.
  • Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine aktarın.
  • Patateslerin kabuğunu soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuzla tatlandırdıktan sonra kızgın yağda hafifçe kızartın.
  • Aynı şekilde kağıt havlu üzerine aktarın. Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika pişirin.
  • Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin.
  • Hazırladığınız sosu patates ve köftelerin üzerinde gezdirin. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin.
  • Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

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