Fırında İzmir köfte tarifi! Mis gibi kokusu tüm evi saracak

Köftenin her damak tadına uygun farklı farklı tarifleri bulunuyor. Anne köftesi olarak da bilinen fırında İzmir köfte tarifi birçok insanın en sevdiği tarifler arasında yer alıyor. Mis gibi kokusu tüm evi saracak İzmir köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
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