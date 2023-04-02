Fırında İzmir köfte tarifi! Mis gibi kokusu tüm evi saracak

İzmir köfte patatesle birlikte fırında pişen enfes bir lezzet olarak görülüyor. Yemek davetlerinin pratik çözümü olan İzmir köftenin tadına doyum olmuyor. Bu leziz yemeği herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER 500 gr orta yağlı kıyma

2~3 sivri biber

1 küçük boy rendelenmiş soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz

Kimyon

Karabiber

1 yemek kaşığı galeta unu

1 yumurta

3 dilim bayat ekmek içi

3 patates

Kızartmak için ayçiçeği yağı

Sosu için

3 domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kırmızı toz biber

TARİF Köfte için, kıymayı çukur bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun.

Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine aktarın.

Patateslerin kabuğunu soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuzla tatlandırdıktan sonra kızgın yağda hafifçe kızartın.

Aynı şekilde kağıt havlu üzerine aktarın. Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika pişirin.

Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin.

Hazırladığınız sosu patates ve köftelerin üzerinde gezdirin. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

