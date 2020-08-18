Fırında Levrek Tarifi: Mükemmel Bir Davet Yemeği

Levrek; balık türleri arasında lezzeti ve dolgun etiyle de tercih edilen gözde balıklardan. Aslında en iyi tadı deniz levreğinden alsanız da ülkemizde Kayra Levreği, Tatlı su Levreği de yetiştirilmektedir. Mevsiminde ve en taze zamanında; ızgarada, fırında veya tavada pişirilebilir. Çok uğraştırmayan bu dev lezzet; en pratik şekilde fırında pişirilir. Fırında levrek balığı nasıl yapılır detaylarını, malzemelerin neler olduğunu aşağıda görebilirsiniz. Fırında Levrek Tarifi ve Malzemeler 1 adet iri levrek

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet limon

2 dal taze kekik

Karabiber

Tuz Balık deyince hemen hemen herkesin aklına gelen levrek; akşam yemeği sofraların en leziz alternatiflerinden. Evde pişirdiğiniz an kendiniz özel hissetmeye başlayacağınızı söyleyebiliriz! Balığınızı iyice yıkadıktan sonra bir süzgeç yardımıyla süzün, daha sonra da eğer balığınız iri ise daha iyi pişmesi için yanlardan bir iki çizik atabilirsiniz. Bu aynı zamanda servis tabağında şık bir görüntüyü de elde etmenizi sağlar Kekiği ve limon dilimlerini balığın içine yerleştirmeye çalışın. Etrafına veya üzerine de limon sürebilir, kekiği dağıtabilirsiniz. Ufak bir kase içerisinde limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiberi karıştırın ve balığın üzerinde gezdirin. Bu malzemelerin balıkla iyice harmanlaması önemlidir çünkü balığa tat veren şeylerdir. Fırın tepsisine fırın kağıdı yerleştirin. Hazırlamış olduğunuz soslu balığınızı kağıdın üzerine yerleştirin. Önceden ısıtmış olduğunuz fırınınıza balığınızı atabilirsiniz. Fırında 200 derecede 25-30 dk kadar pişirin. Tarife Daha da Lezzet Katacak Soğuk Sos Levrek piştikten sonra özellikle de servis sırasında kullanabileceğiniz bir sos tarifi ile daha lezzetli bir serüvene doğru yolculuğa çıkabilirsiniz. Sosun yapımı da oldukça zahmetsiz ve malzemeler oldukça basit. Aşağıda yer alan malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşur sadece. Sarımsağı rendeleyip, tuz ve zeytinyağı ile bir kasede buluşturunca bitiyor. Geriye sadece levrek pişene kadar dolapta kalması kalıyor. Daha sonra fırından çıkan levreği sıcak sıcak servis ederken üzerine eklemek yeterli. Özel davet yemeklerinde de karşımıza çıkabilecek fırında levrek tarifi için belirtilen malzemelere ek; sos için bir de aşağıdaki malzemeler gereklidir.

Malzemeler 5 diş sarımsak

Tuz

Zeytinyağı Servis Önerileri Yemeğin en önemli yanı tabiki sıcak servis edilmesi ve taze servis edilmesi. Fırından çıkardıktan sonra servis etmek için bir 7-8 dk beklemek sizin için yeterli olacaktır. Daha sonra sarımsaklı sosunu isteyenlere tabakta servis yaparken de kullanabilirsiniz, ya da masaya sosluk içerisinde de servis yapabilirsiniz Püf Noktaları Levreğin hem kendi öz kapısının hem de besin değerinin korunması için doğru pişirme yöntemlerinin kullanılması gerekir. En iyi yöntem ise balığın suyunu hapsederek ve de içerdiği yüksek proteini öldürmeden pişirmektir. En güzel fırında levrek tarifi işte bu şekilde ortaya çıkacaktır. Levrek özenilerek pişirildiğinde inanılmaz bir lezzet sizi bekliyor

En yağlı olduğu mevsim genel olarak kış aylarıdır, avlanma mevsimi her balığın farklı olsa da kışın sonlarında bile taze levrek bulabilirsiniz. Levreğin sezonu şubat ve mayıs aralığında olmakla beraber bu dönem en yağlı dönemini yaşar. Zaten bir balığa da lezzetini veren yağlılık oranıdır. Gerçi diğer balıklara oranla az yağlı sayıldığından dolayı kalorisi de besin değeri oldukça yüksek olmasına rağmen düşüktür.

Hem sadece kış ayları değil her mevsim bu yüksek protein kaynağını haftada 2 kere tüketmelisiniz

Uzmanlarca da onaylanan balık özellikle yetişme çağındaki çocuklar için mükemmel bir öğündür. Tabi bir de diyette olanlar veya herhangi bir sağlık sorunu yaşayanlar için. Fırında levrek balığı kısacası yediden yetmişe herkesin öğünü olmalıdır.