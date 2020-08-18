Fırında Levrek Tarifi: Mükemmel Bir Davet Yemeği

Levrek; balık türleri arasında lezzeti ve dolgun etiyle de tercih edilen gözde balıklardan. Aslında en iyi tadı deniz levreğinden alsanız da ülkemizde Kayra Levreği, Tatlı su Levreği de yetiştirilmektedir. Mevsiminde ve en taze zamanında; ızgarada, fırında veya tavada pişirilebilir. Çok uğraştırmayan bu dev lezzet; en pratik şekilde fırında pişirilir. Fırında levrek balığı nasıl yapılır detaylarını, malzemelerin neler olduğunu aşağıda görebilirsiniz.
Balık deyince hemen hemen herkesin aklına gelen levrek; akşam yemeği sofraların en leziz alternatiflerinden. Evde pişirdiğiniz an kendiniz özel hissetmeye başlayacağınızı söyleyebiliriz!
Levrek piştikten sonra özellikle de servis sırasında kullanabileceğiniz bir sos tarifi ile daha lezzetli bir serüvene doğru yolculuğa çıkabilirsiniz. Sosun yapımı da oldukça zahmetsiz ve malzemeler oldukça basit. Aşağıda yer alan malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşur sadece. Sarımsağı rendeleyip, tuz ve zeytinyağı ile bir kasede buluşturunca bitiyor. Geriye sadece levrek pişene kadar dolapta kalması kalıyor. Daha sonra fırından çıkan levreği sıcak sıcak servis ederken üzerine eklemek yeterli. Özel davet yemeklerinde de karşımıza çıkabilecek fırında levrek tarifi için belirtilen malzemelere ek; sos için bir de aşağıdaki malzemeler gereklidir.
Malzemeler
Yemeğin en önemli yanı tabiki sıcak servis edilmesi ve taze servis edilmesi. Fırından çıkardıktan sonra servis etmek için bir 7-8 dk beklemek sizin için yeterli olacaktır. Daha sonra sarımsaklı sosunu isteyenlere tabakta servis yaparken de kullanabilirsiniz, ya da masaya sosluk içerisinde de servis yapabilirsiniz
Levreğin hem kendi öz kapısının hem de besin değerinin korunması için doğru pişirme yöntemlerinin kullanılması gerekir. En iyi yöntem ise balığın suyunu hapsederek ve de içerdiği yüksek proteini öldürmeden pişirmektir. En güzel fırında levrek tarifi işte bu şekilde ortaya çıkacaktır. Levrek özenilerek pişirildiğinde inanılmaz bir lezzet sizi bekliyor
En yağlı olduğu mevsim genel olarak kış aylarıdır, avlanma mevsimi her balığın farklı olsa da kışın sonlarında bile taze levrek bulabilirsiniz. Levreğin sezonu şubat ve mayıs aralığında olmakla beraber bu dönem en yağlı dönemini yaşar. Zaten bir balığa da lezzetini veren yağlılık oranıdır. Gerçi diğer balıklara oranla az yağlı sayıldığından dolayı kalorisi de besin değeri oldukça yüksek olmasına rağmen düşüktür.
Hem sadece kış ayları değil her mevsim bu yüksek protein kaynağını haftada 2 kere tüketmelisiniz
Uzmanlarca da onaylanan balık özellikle yetişme çağındaki çocuklar için mükemmel bir öğündür. Tabi bir de diyette olanlar veya herhangi bir sağlık sorunu yaşayanlar için. Fırında levrek balığı kısacası yediden yetmişe herkesin öğünü olmalıdır.
Hem yağ oranı en düşük levrek olması nedeniyle hem de protein dolu olduğu için diyet yapanlar, spor yapıp beslenme düzenine ekstra dikkat edenler için inanılmaz gerekli bir tarif diyebiliriz. İçeriğindeki karbonhidrat ve şeker oranının da düşüklüğünü düşününce oldukça dengeli bir öğün. Bir porsiyon için oldukça doyurucu bu tarif ile sağlıklı bir şekilde kilo verin. Neredeyse bir porsiyonun yüzde 20’den fazlasını yağ ve protein oluşturur. Özellikle vücut gelişimi için kas gelişimini de destekler.
Diyet yapanlara uygun sağlıklı bir tarif vermek gerekirse o da fırında sebzeli levrek tarifi olabilir! Yemek neredeyse aynı aşamalardan geçerek ortaya çıkar ancak tek farkı levreğin arasına seçtiğiniz sebzelerden oluşan bir sebze sote eklemeniz. Havuç, soğan, ıspanak gibi sebzeler balığa ayrıca çok yakışır. Sebzeleri diri diri seviyorsanız sotelemenize bile gerek kalmadan kullanabilirsiniz.
Ayrıca fırında levrek balığı ile fırında pişen levrek daha az kalorili bir hale gelir. Kızartma ya da ızgaraya nazaran daha az yağla temas ettiğinden dolayı da ayrıca enfes lezzette diyet bir öğündür.
Hafif bir öğün olarak tüketebileceğiniz levrek bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlık açısından da çocukların kemik gelişimini destekler, kalsiyum gibi mineraller sayesinde kas gelişimini etkiler. Balıklarda bulunan bol fosfor sayesinde de göz gelişimi ve de sağlığı için faydalıdır. Özellikle de gelişmeye oldukça müsait yaşlardaki çocuklar için balık; en gerekli yağ asidi olan Omega 3 kaynağıdır. Üstelik ortalama bir porsiyonda 200 kalorilik sağlıklı bir öğün sunar.
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