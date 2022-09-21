Fırında patates püresi tarifi: Fırında patates püresi nasıl yapılır?

Her yemeğin yanına yakışan, pratik bir yemek yancısı olan patates püresi, 7’den 70’e herkesin severek yediği bir tarif. Sadece ülkemizde değil dünya mutfağında da sıklıkla karşımıza çıkan patates püresi tarifi, küresel bir lezzet... Patates püresi yapımı için kağıt ve kalemleri hazırlayın sevgili okur. Gözlerinizden kocaman kalpler çıkmasına sebep olacak lezzetli bir püre tarifi geliyor!
Fırında Patates Püresi Yapımı Püf Noktaları
- Patatesin haşlama suyundan bir miktar pürenin içine ekleyebilirsiniz. Ancak patatesleri haşlamadan önce çok iyi yıkamalısınız.
- Patatesleri ezerken blender kullanımından kaçınmalısınız. Bunun sebebi ise blender’ın patates içindeki nişastayı bozmasıdır.
- Kullanacağınız patateslerin aynı boyutta olmasına dikkat etmelisiniz. Farklı boyutta patates kullanıyorsanız pişme süreleri de farklılaşacaktır.
- Patatesleri haşladıktan sonra suyun içinde bekletmemelisiniz. Haşlanan patatesleri hemen süzmelisiniz. Aksi halde püre kıvamlı olmaz.
- Püre için kullanılan sütün ve kremanın oda sıcaklığında olması şart.
- Patateslerin daha hızlı pişmesini istiyorsanız düdüklü tencere kullanabilirsiniz.
- Patatesleri haşlarken, suyuna da bir miktar tuz ekleyin. Bu yöntem, patateslerin tuzu daha hızlı emmesini sağlar. Böylelikle pürenin lezzeti de artar.
Fırında Patates Püresi Çeşitleri
Patates püresi orijinal tarifinden peynir türleri yer almaz. Ancak damak zevkine bağlı olarak püreye çeşitli peynirleri ilave edebilirsiniz.
Fırında Patates Püresi Kalori Oranı
Bir porsiyon patates püresi yaklaşık olarak 491 kaloridir. Pürenin nişasta oranı yüksektir. Kalorisi de ne yazık ki az değildir. Diyabet hastalarının patates püresini tüketmemeleri tavsiye edilir.
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