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Fırında patates püresi tarifi: Fırında patates püresi nasıl yapılır?

21.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağın demirbaş ürünlerinden olan patates ile çeşitli yemeklere, salatalara imza atılabilir. Bunların arasında en yumoşu, en lezzetlisi şüphesiz ki fırında patates püresi tarifidir. Peki ağızda eriyen, lezzetine doyum olmayan fırında patates püresi nasıl yapılır?

Fırında patates püresi tarifi: Fırında patates püresi nasıl yapılır?
Kaç 5
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 491kal

Her yemeğin yanına yakışan, pratik bir yemek yancısı olan patates püresi, 7’den 70’e herkesin severek yediği bir tarif. Sadece ülkemizde değil dünya mutfağında da sıklıkla karşımıza çıkan patates püresi tarifi, küresel bir lezzet... Patates püresi yapımı için kağıt ve kalemleri hazırlayın sevgili okur. Gözlerinizden kocaman kalpler çıkmasına sebep olacak lezzetli bir püre tarifi geliyor!

MALZEMELER

  • 5 adet orta boy patates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Bir su bardağı tam yağlı süt
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Bir fiske karabiber (isteğe bağlı)

TARİF

1. Adım

Patatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun.

2. Adım

Patatesleri tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın.

3. Adım

Tamamen yumuşayana kadar patatesleri pişirin. Patateslerin kesinlikle sert kalmaması lazım.

4. Adım

İyice pişen patateslerin suyunu süzün. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı tereyağını ilave edin ve özel bir aparat yardımıyla patatesleri ezmeye başlayın.

5. Adım

Patatesleri tamamen ezdikten sonra üzerine bir su bardağı sütü, tuzu, karabiberi de ekleyerek tamamen krema kıvamına gelene kadar ezme işlemine devam edin.

6. Adım

Ezdiğiniz patatesleri yağlanmış fırın kabına veya orta boy borcama aktarın.

7. Adım

180 derece fırında üzerinin rengi değişene kadar pişirin.

Fırında Patates Püresi Yapımı Püf Noktaları

  • Patatesin haşlama suyundan bir miktar pürenin içine ekleyebilirsiniz. Ancak patatesleri haşlamadan önce çok iyi yıkamalısınız.
  • Patatesleri ezerken blender kullanımından kaçınmalısınız. Bunun sebebi ise blender’ın patates içindeki nişastayı bozmasıdır.
  • Kullanacağınız patateslerin aynı boyutta olmasına dikkat etmelisiniz. Farklı boyutta patates kullanıyorsanız pişme süreleri de farklılaşacaktır.
  • Patatesleri haşladıktan sonra suyun içinde bekletmemelisiniz. Haşlanan patatesleri hemen süzmelisiniz. Aksi halde püre kıvamlı olmaz.
  • Püre için kullanılan sütün ve kremanın oda sıcaklığında olması şart.
  • Patateslerin daha hızlı pişmesini istiyorsanız düdüklü tencere kullanabilirsiniz.
  • Patatesleri haşlarken, suyuna da bir miktar tuz ekleyin. Bu yöntem, patateslerin tuzu daha hızlı emmesini sağlar. Böylelikle pürenin lezzeti de artar.

Fırında Patates Püresi Çeşitleri

Patates püresi orijinal tarifinden peynir türleri yer almaz. Ancak damak zevkine bağlı olarak püreye çeşitli peynirleri ilave edebilirsiniz.

Fırında Patates Püresi Kalori Oranı

Bir porsiyon patates püresi yaklaşık olarak 491 kaloridir. Pürenin nişasta oranı yüksektir. Kalorisi de ne yazık ki az değildir. Diyabet hastalarının patates püresini tüketmemeleri tavsiye edilir.

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