Fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte fırında patlıcan kebabı tarifi

Gaziantep'in en özel lezzetlerinden olan fırında patlıcan kebabı tarifi, dün akşam MasterChef'te yarışmacıların hünerlerini göstermeye çalıştığı bir yemek oldu. Lezzetiyle tüm patlıcan yemeklerini geride bırakan fırında patlıcan kebabını siz de evinizde yapabilirsiniz.

Fırında patlıcan kebabının püf noktası aslında patlıcanın cinsiyle alakalı. Yemeğinizde Birecik patlıcanı kullanırsanız farkı net bir şekilde görebilirsiniz. Kıymanın türü de elbette önem taşıyor. Patlıcan kebabı tarifinde kuzu kıyma kullanmaya özel gösterin. İşte patlıcan kebabı yapımı...

FIRINDA PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

5 adet çekirdeksiz patlıcan

2 adet kuru soğan

Bir kilo kuzu kıyma

1/2 demet maydanoz

2 diş sarımsak

Tuz

Sosu için:

Bir yemek kaşığı salça

Bir domates

Bir diş sarımsak

Bir bardak sıcak su

Tuz ve karabiber

2 adet acı yeşil biber

PATLICAN KEBABI YAPIMI

İlk olarak patlıcanları yıkayın ve ardından 3, 4 santim kalınlığında, yuvarlak olacak şekilde dilimleyin. Patlıcanları yaklaşık yarım saat su içinde bekletin.

Soğanı rendeleyin, maydanozları da ince olacak şekilde kıyın. İki malzemeyi de derin bir kabın içine alın ve kıymayla karıştırın.

Ardından içine havanda ezdiğiniz sarımsakları ve tuzu birlikte içine ekleyin.

Tüm malzemeleri karışana kadar yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından orta büyüklükte olacak şekilde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın. Kıymanın hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra suda beklettiğiniz patlıcanları güzelce süzün.

Orta büyüklükte bir tepsiye bir köfte, bir patlıcan olacak şekilde dizmeye başlayın.

Salçayı sıcak suyla açın. Domatesi rendeleyin ve salçanın içine ilave edin. Sosun içine baharat ve tuzu da katın.

Biberleri doğrayın ve sosa katacağınız sarımsağı da yemeklik olacak şekilde doğrayın.

Sosun içine bu iki malzemeyi de ekledikten sonra hepsini karıştırın ve patlıcan, köftelerin üzerine eşit olacak şekilde dağıtın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.



