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Fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte fırında patlıcan kebabı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 24.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

Ekranların en çok izlenen programlarından olan MasterChef'te dün akşam fırında patlıcan kebabı yapıldı. Gaziantep'e has olan fırında patlıcan kebabı tarifi için yarışmacılar tüm hünerlerini ortaya koydu. "Fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır diyorsanız?" tarifimizi sizlerle paylaşacağız. İşte dün akşamın konuşulan yemeği fırında patlıcan kebabı tarifi ve detayları...

Fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte fırında patlıcan kebabı tarifi

Gaziantep'in en özel lezzetlerinden olan fırında patlıcan kebabı tarifi, dün akşam MasterChef'te yarışmacıların hünerlerini göstermeye çalıştığı bir yemek oldu. Lezzetiyle tüm patlıcan yemeklerini geride bırakan fırında patlıcan kebabını siz de evinizde yapabilirsiniz.

Fırında patlıcan kebabının püf noktası aslında patlıcanın cinsiyle alakalı. Yemeğinizde Birecik patlıcanı kullanırsanız farkı net bir şekilde görebilirsiniz. Kıymanın türü de elbette önem taşıyor. Patlıcan kebabı tarifinde kuzu kıyma kullanmaya özel gösterin. İşte patlıcan kebabı yapımı...

FIRINDA PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
5 adet çekirdeksiz patlıcan
2 adet kuru soğan
Bir kilo kuzu kıyma
1/2 demet maydanoz
2 diş sarımsak
Tuz

Sosu için:
Bir yemek kaşığı salça
Bir domates
Bir diş sarımsak
Bir bardak sıcak su
Tuz ve karabiber
2 adet acı yeşil biber

PATLICAN KEBABI YAPIMI
İlk olarak patlıcanları yıkayın ve ardından 3, 4 santim kalınlığında, yuvarlak olacak şekilde dilimleyin. Patlıcanları yaklaşık yarım saat su içinde bekletin.
Soğanı rendeleyin, maydanozları da ince olacak şekilde kıyın. İki malzemeyi de derin bir kabın içine alın ve kıymayla karıştırın.
Ardından içine havanda ezdiğiniz sarımsakları ve tuzu birlikte içine ekleyin.
Tüm malzemeleri karışana kadar yoğurun.
Hazırladığınız köfte harcından orta büyüklükte olacak şekilde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın. Kıymanın hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra suda beklettiğiniz patlıcanları güzelce süzün.
Orta büyüklükte bir tepsiye bir köfte, bir patlıcan olacak şekilde dizmeye başlayın.
Salçayı sıcak suyla açın. Domatesi rendeleyin ve salçanın içine ilave edin. Sosun içine baharat ve tuzu da katın.
Biberleri doğrayın ve sosa katacağınız sarımsağı da yemeklik olacak şekilde doğrayın.
Sosun içine bu iki malzemeyi de ekledikten sonra hepsini karıştırın ve patlıcan, köftelerin üzerine eşit olacak şekilde dağıtın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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