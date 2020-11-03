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Fırında pişirme derdi yok! Bu kurabiye tavada yapılıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 03.11.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Fırında pişirme derdi yok! Bu kurabiye tavada yapılıyor

Eğer evinizde fırın yoksa veya fırını çalıştırmadan ocakta pratik bir kurabiye tarifine ihtiyacınız varsa size birbirinden leziz tavada kurabiye tariflerimizle geldik. Fırına gerek kalmadan ocağınızın kısık ateşinde kurabiye pişirebilirsiniz. Bunun için isterseniz kapaklı bir teflon tencere veya döküm tava kullanabilirsiniz.

Tavada kurabiyelerle 5 çayınıza renk katacağınıza eminiz.

DÖKÜM TAVADA ENFES DEV KURABİYE

15 dakikada hazırlayabileceğiniz 4 kişilik tava kurabiyesinin bağımlısı olacaksınız. Tava kurabiyesi için gereken malzemeler:

2 tane yumurta
2,5 su bardağı un
1 çay bardağı damla çikolata
1 paket vanilya
1,5 çay kaşığı kabartma tozu
120 gram tereyağı (oda sıcaklığında olacak)
3/4 su bardağı kadar toz şeker
Tava kurabiyesinin pişirme aşamaları ise şöyle;

Derin bir kabın içerisine oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyin ve mikserle çırpın.
Tereyağı kremaya benzer bir hale büründüğünde çırpmayı bırakın.
Üzerine toz şekeri ekleyip 5 dakika daha mikserle çırpmaya devam edin.
Şekeri çırpınca üzerine yumurtaları ekleyip çırpın.
Kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edin. Ardından yavaş yavaş unu ekleyip kurabiye hamurunu yoğurun.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurun içerisine damla çikolatayı da koyun.
Kabın içerisindeki hamurun üzerini streç filmle örtün ve 1 saat kadar dinlenmesi için buzdolabına yerleştirin. 1 saatlik bekleme süresi, eğer zamanınız azsa 20 dakikaya kadar düşürülebilir.
Püf noktası: Bir gece boyunca kurabiye hamurunu buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli bir tat elde edeceğinizi belirtelim.
Kurabiye hamurunu buzdolabından çıkarın ve bu esnada döküm tavanın tabanını tereyağı ile iyice yağlayın.
Hamuru tavanın içerisine ellerinizle bastırarak yayın.
Fırını 170 derecede önceden ısıtın. Tavadaki kurabiyenizi 20 dakika fırında pişirin.

TAVADA PİŞEN KURABİYELER

Fırını çalıştırmanıza gerek kalmadan kısık ateşte üzeri kapaklı bir tavada da kurabiyeleri pişirebilirsiniz. Bunun için gereklen malzemeler şöyle;

4 yemek kaşığı tereyağ
8 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı nişasta
4-5 yemek kaşığı pudra şekeri (toz şeker de olabilir)
Süslemek için marmelat
Tavada kurabiye pişirebilmek için takip edilmesi gereken adımlar şöyle;

Malzemelerin hepsini derin bir kap içerisinde karıştırıp hamur elde edene kadar yoğurun.
Yoğurma işlemi tamamlanınca tezgaha streç film yayın.
Streç filmin içerisine hamuru yerleştirip üzerini örtün ve düzleştirin.
Dümdüz olduğunda hamur kalıplarıyla şekiller çıkarın.
Tavayı yağlayın ve kurabiyeleri içerisine dizin, kapağını kapatın.
En küçük ocakta en düşük ateşte pişirmeye başlayın.
İlk ocağa koyduktan sonraki 10 dakika boyunca tavanın kapağının açmamaya dikkat edin. Sonrasında piştiğinden emin olunca kurabiyeleri tavadan alabilirsiniz.
Pudra şekeri veya marmelatla süsleyerek tava kurabiyelerini servis edebilirsiniz.

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