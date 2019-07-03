Fırında sebzeli kekikli tavuk

Taze otlarla harmanlanan tavuk, lezzetinden önce kokusuyla mest ediyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan fırında sebzeli tavuk tarifinin detayları sizin için geliyor;

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk

200 gr patates

200 gr havuç

2 adet soğan

5 diş sarımsak

2 dal biberiye

2 dal taze kekik

30 ml zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Fırını öncede 200 dereceye getirin ve ıstımaya bırakın. Patatesleri, havuçları, soğanları 1 cm'lik küpler halinde doğrayın.

Doğradığınız sebzeleri zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.

Biberiye, sarımsak ve kekikleri minik minik doğrayın.

Bu üçlüyü de zeytinyağında harmanlayın.

Sarımsaklı karışımı tavuğun her yerine sürün.

Pişirme kabına sebze karışımını koyun. Tepsinin ortasını açıp bütün tavuğu yerleştirin.

Fırına verip 1 saat boyunca pişirin. Afiyet olsun...



