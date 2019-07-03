YEMEK

Fırında sebzeli kekikli tavuk

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 03.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Hızlı, kolay ve son derece lezzetli olan fırında sebzeli tavuk keyifli akşam yemeği için son derece ideal bir tarif.

Fırında sebzeli kekikli tavuk

Taze otlarla harmanlanan tavuk, lezzetinden önce kokusuyla mest ediyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan fırında sebzeli tavuk tarifinin detayları sizin için geliyor;

Malzemeler:
1 adet bütün tavuk
200 gr patates
200 gr havuç
2 adet soğan
5 diş sarımsak
2 dal biberiye
2 dal taze kekik
30 ml zeytinyağı
Tuz
Karabiber

Hazırlanışı:

Fırını öncede 200 dereceye getirin ve ıstımaya bırakın. Patatesleri, havuçları, soğanları 1 cm'lik küpler halinde doğrayın.
Doğradığınız sebzeleri zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.
Biberiye, sarımsak ve kekikleri minik minik doğrayın.
Bu üçlüyü de zeytinyağında harmanlayın.
Sarımsaklı karışımı tavuğun her yerine sürün.
Pişirme kabına sebze karışımını koyun. Tepsinin ortasını açıp bütün tavuğu yerleştirin.
Fırına verip 1 saat boyunca pişirin. Afiyet olsun...


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